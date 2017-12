Robbie Williams a 50 Cent sú opäť priatelia

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Britský spevák Robbie Williams urovnal svoj spor s americkým raperom 50 Centom na odovzdávaní francúzskych hudobných cien NRJ Music Awards v Cannes. Obaja speváci si minulý ...

23. jan 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 23. januára (SITA) - Britský spevák Robbie Williams urovnal svoj spor s americkým raperom 50 Centom na odovzdávaní francúzskych hudobných cien NRJ Music Awards v Cannes. Obaja speváci si minulý rok nepadli do noty, keď bývali v Nemecku v tom istom hoteli. Robbie sa hotelovej službe posťažoval, že z izby amerického speváka ide priveľký hluk. 50 Cent to neskôr komentoval slovami, že Robbie sa mu takto snažil pomstiť za to, že sa s ním odmietol stretnúť. V sobotu na odovzdávaní hudobných cien Robbie cestou na pódium raperovi potriasol rukou, a nezabudol ho spomenúť ani pri ďakovnej reči. "Chcem tiež zložiť poklonu pánovi 50 Centovi, ktorý sedí v hľadisku," povedal Williams.