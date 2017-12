Iné ako Jima Carreyho tento film nemá

Finty Dicka a Jane (Fun with Dick and Jane) o USA o 2005 o 90 min o Scenár: Judd Apatow, Nicholas Stoller o Réžia: Dean Parisot o Kamera: Jerzy Zielinski o Hudba: Theodore Shapiro, Curt Sobel o Hrajú: Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin, Deena Adar, ...

24. jan 2006 o 11:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Alec Baldwin (vľavo) a Jim Carrey v komédii Finty Dicka a Jane. FOTO - MOVIEWEB.COM



Finty Dicka a Jane (Fun with Dick and Jane) o USA o 2005 o 90 min o Scenár: Judd Apatow, Nicholas Stoller o Réžia: Dean Parisot o Kamera: Jerzy Zielinski o Hudba: Theodore Shapiro, Curt Sobel o Hrajú: Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin, Deena Adar, Michelle Arthur, Walter Addison o Premiéra v SR: 19. januára

Je jedna veľká skupina ľudí, ktorí keď počujú meno Jim Carrey, viac vedieť nepotrebujú. Na jeho film do kina asi nepôjdu. Druhý tábor je oveľa zmierlivejší. Bláznivého komika nevnímajú len cez jednoduchšie dielka typu Ace Ventura - Zvierací detektív, Maska, Blbý a blbší. Videli ho aj v dramatických úlohách, režírovaných Milošom Formanom (Muž na Mesiaci) alebo Michelom Gondrym (Večný svit nepoškvrnenej mysle), a preto ho majú vlastne veľmi radi.

S akým zámerom vznikla komédia Finty Dicka a Jane, to by ani jedna skupina riešiť nemala. Možno to vie však Jim Carrey. Čo my vieme, možno mu zavolali podnikaví muži z amerického filmového priemyslu a povedali mu: Jimmy, pozri sa, máme tu taký jeden zaujímavý scenár. Nie je to síce prevratné dielo, ale nie je to žiadne dno. Budeš v ňom môcť vystrájať, koľko chceš. A mohol by si byť jeho producent.

Akčný príbeh manželov bez peňazí je remakom originálu z roku 1977. Hneď od začiatku demonštruje svoje priemerné ambície - v humore i estetike. V prvých sekundách sa rozbieha svižne, ale ešte ani nestihnú doznieť úvodné titulky, tempo sa vytratí. Sú dlhé a rozťahané, presne tak ako rozvíjanie zápletky.

To, že sa čerstvo povýšený a sebavedomý Dick vzápätí prizerá, ako jeho firma razom skrachovala, možno ešte považovať za celkom dobré dramatické východisko. Škoda, viac prekvapení, ktoré by mali udržať rytmus príbehu, už v podstate nebude. Vtipných a oporných chvíľ je málo a medzi nimi je príliš veľa miest, ktoré nepovedia vôbec nič. Rozprávanie o tom, ako sa mladá rodina postupne ocitne na úplnej mizine, má v sebe dokonca aj niečo odpudivé. Je nelogickou a prehnanou "kritikou" neľútostného kapitalizmu, nevydarenou ironizáciou amerického sna. Keďže sa nepodobá na realitu, na to, čo aspoň trochu poznáme a je len čistou konštrukciou, ťažko nám môže pripadať smiešna.

Je to trochu paradoxné, ale oveľa lepšie vyzerá druhá časť filmu - bohužiaľ kratšia, keď sa Dick a Jane po márnom zháňaní práce rozhodnú živiť ako lupiči. Je to ešte bláznivejší, a navyše aj opozeraný filmový motív, ale jeho čaro je v tom, že sa pri ňom hlavné postavy aspoň trochu zbavia komického kŕča a konečne vyznievajú normálne a ľudsky. Za najvydarenejšie scény možno považovať tie, keď sa výrazne gestikulujúci Carrey stretáva s tými najcivilnejšími postavami. Najmä s postavou svojho bývalého šéfa, ktorého si chladnokrvne zahral Alec Baldwin.

A aby sme boli spravodliví, k tomu ešte treba pripočítať niekoľko absurdných, ale milých Carreyho výstupov. Keď je doma znudený a kráti si čas gymnastikou, keď je pri lúpeží nabudený a hrá sa na robota, keď je v spoločnosti boháčov zúfalý a bezmocný a pri barovom stole sa cíti sa ako Pinocchio.

Áno, dokopy je to asi sedem vtipných momentov. Takže to asi nebude argument ani pre skupinu odporcov, ani pre skupinu fanúšikov. A iné ako Jima Carreyho tento film nemá.