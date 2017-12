Colin Farrell je takmer dokonalý milenec

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Videokazeta so sexuálnymi výkonmi hollywoodskeho herca Colina Farrella sa dobre predáva po celom internete a milióny záujemcov si jeho posteľné dobrodružstvo môžu vychutnať ...

24. jan 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Videokazeta so sexuálnymi výkonmi hollywoodskeho herca Colina Farrella sa dobre predáva po celom internete a milióny záujemcov si jeho posteľné dobrodružstvo môžu vychutnať na vlastné oči. Keď však o jeho zručnosti začne hovoriť spoluprotagonistka sexuálnych radovánok, nikoho nenechá na pochybách, že populárny herec sa v posteli blíži k absolútnej dokonalosti. Ako uviedla bývalá Playmate Nicole Narain pre časopis Steppin' Out, na škále od jedna do desať by Farrell dostal maximum bodov. "Rozhodne 10." Na otázku, či si nahrávala i milovanie s inými osobami však modelka odmietla reagovať. "Je to veľmi osobné a nechcem, aby sa o tom písalo, takže radšej bez komentára."