Billy Joel už píše iba sám pre seba

24. jan 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Spevák a hudobný skladateľ Billy Joel je šťastný, že si môže písať a nahrávať piesne výlučne sám pre svoje potešenie, pretože o sebe tvrdí, že už stratil svoju povestnú výrečnosť. Autor svetoznámej piesne Uptown Girl, ktorý od začiatku 70. rokov po celom svete predal viac ako 100 miliónov albumov, naznačil, že už nie je nič dôležité, čo by chcel hudbou riešiť. "Nahrával som dlhé roky a arogantne som si o svojich názoroch myslel, že sú tie najdôležitejšie na svete," povedal spevák pre New York Daily News. "Teraz som prišiel do bodu, keď už budem radšej ticho. Nič zaujímavé už nepoviem. Myslím, že nastal čas držať jazyk za zubami."