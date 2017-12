McCartney sa pre manželstvo vzdal marihuany

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Bývalá modelka Heather Mills McCartney súhlasila, že sa vydá za svojho manžela, hudobníka Paula McCartneyho iba pod tou podmienkou, že sa spevák vzdá svojej záľuby v marihuane.

24. jan 2006 o 8:35 SITA

Bývalý člen legendárnych The Beatles fajčil marihuanu takmer každý deň odvtedy, čo mu túto drogu v polovici 60. rokov predstavil spevák Bob Dylan. Jeho nová manželka si však dala za úlohu vytvoriť rodinu bez drog po ich svadbe v roku 2002. "Paul so svojou prvou ženou Lindou fajčili marihuanu každý deň celý svoj život. Nezobrala by som si ho, keby naďalej bral drogy. Neznášam to," povedala modelka. "Nedovolila by som mu klamať nášmu dieťaťu o drogách a potom si ísť zapáliť jointa."