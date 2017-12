Speváčka, ktorá má v mene lásku ku klavíru - Alicia Keys

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Renomovaná americká soulová a r´n´b speváčka, textárka, skladateľka, producentka a klaviristka Alicia Keys sa narodila ako Alicia Augello Cook 25. januára 1981 v New Yorku, ...

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Renomovaná americká soulová a r´n´b speváčka, textárka, skladateľka, producentka a klaviristka Alicia Keys sa narodila ako Alicia Augello Cook 25. januára 1981 v New Yorku, kde aj vyrastala. Niektoré zdroje však uvádzajú, že sa narodila o rok skôr, teda v roku 1980. Umelecké meno Keys symbolizuje jej lásku ku klavírnym klávesom (anglicky: keys). Po celom svete už predala viac ako 20 miliónov kusov svojich albumov a singlov. Získala množstvo cien, medzi inými deväť Grammy, desať Billboard Music Awards a tri American Music Awards.

Alicia svoj hudobný talent objavila už ako štvorročná, keď si zahrala Dorothy v predstavení The Wizard of Oz, ktoré nacvičili v škôlke. Jej učiteľka si vraj už vtedy uvedomila, že Alicia má hlas, ktorý by mali ľudia počuť. Okrem toho v sebe objavila aj zaľúbenie v čierno-bielych klávesoch klavíra. Napriek tomu, že rodina nemala peniaze na rozhadzovanie, jej matka si dala veľmi záležať na tom, aby malá Alicia mohla študovať klasický klavír. Ako jedenásťročná už ale mala toho na pleciach priveľa. "Prežila som také mini-zrútenie," spomína. Vtedy jej matka poradila, aby sa zamerala na to, čo jej ide najlepšie a zostala pri klavíri. Na klavír začala hrať ako sedemročná - študovala skladby klasikov ako Beethoven, Mozart alebo Chopin a postupne sa prepracovala aj k jazzovým velikánom. V štrnástich rokoch napísala svoju prvú pieseň Butterflyz, ktorá sa nachádza na jej debutovom albume Songs in A Minor. Inšpiráciu nachádzala v tvorbe Stevieho Wondera, Marvina Gayea, Niny Simone, ale aj Biggieho, Tupaca a ďalších. Zo všetkých týchto rôznorodých žánrov si vzala svoje a vytvorila vlastný štýl.

Jej cesta k úspechu však nebola ľahká. Vyrastala v newyorskej štvrti Hell's Kitchen ako dcéra bielej matky Terri Augello a čierneho otca Craiga Cooka. "Bolo to istým spôsobom fajn miesto, ale 42. ulica nebola žiadny raj - prostitútky, pasáci a drogoví díleri," spomína Alicia. Spievať sa učila až do šestnástich rokov u hlasového pedagóga Conrada Robinsona. Bola členkou štvorčlennej dievčenskej skupiny Embish'n, ktorú Conrad viedol. Keď vďaka jeho bratovi Jeffovi získala kontrakt s nahrávacou spoločnosťou Columbia Records, musela urobiť ťažké rozhodnutie - vzdať sa školy, aby sa mohla naplno venovať svojmu hudobnému snu. Neskôr však z Columbia Records odišla pre tvorivé rozdiely medzi ňou a spoločnosťou - mala pocit, že obmedzujú jej tvorivú slobodu. "Chcela som viac experimentovať a nájsť svoj vlastný hlas."

Jej želanie sa stalo skutočnosťou, keď ju ako 19-ročnú z Columbia Records vykúpil vtedajší šéf Arista Record Clive Davis. Ten neskôr založil vlastnú spoločnosť J Records a Alicia odišla s ním. Nasledovala obrovská marketingová kampaň. Zlom však nastal až po tom ako Oprah Winfrey súhlasila s Aliciinou návštevou vo svojej šou. Dynamické predstavenie singla Fallin', ktoré si pozrelo 40 miliónov divákov, znamenalo zdvojnásobenie predaja albumu. Jej debutový album Songs in A Minor ktorý vyšiel 26. júna 2001, debutoval na prvom mieste a počas ďalších 29 týždňov zotrval v prvej dvadsiatke. Po celom svete sa ho predalo viac ako jedenásť miliónov kópií. Ako 21-ročná mala už Alicia na konte Video Music Award, dve Billboard Awards, dve American Music Awards, dve NAACP Image Award, tri Soul Train awards, dve World Music Awards, jednu ECCHO award a päť cien Grammy. Po multiplatinovom albume Songs in A Minor, nasledoval v roku 2003 rovnako úspešný album The Diary of Alicia Keys, ktorý debutoval na prvom mieste predajnosti. Po celom svete sa predalo viac ako osem miliónov kusov tohto albumu. V roku 2005 vydala živé CD a DVD z Unplugged koncertu MTV.

V utorok 10. januára v Beverly Hills oznámili nominácie na tohtoročná NAACP Image Awards. Alicia získala celkom štyri nominácie v kategóriách: najlepšia umelkyňa, najlepší videoklip a najlepšia pieseň (Unbreakable) a najlepší album za Unplugged. Slávnostný ceremoniál sa bude konať 25. februára. Zároveň sa v aktuálnom ročníku uchádza aj o päť cien Grammy.