S Depeche Mode spievala celá Sazka Aréna

24. jan 2006 o 11:55 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Metropola Českej republiky v pondelok večer zažila skutočný hudobný sviatok. Vo vypredanej pražskej Sazka Aréne vystúpila kultová kapela Depeche Mode. Trio Martin Gore, Andrew Fletcher a Dave Gahan zaspievalo hity z osemdesiatych rokov i nové piesne z aktuálneho albumu Playing the Angel. Podľa servera idnes.cz patrila prvá časť koncertu najmä novému albumu. Koncert odštartoval najnovší singel A Pain That I'm Used To, nasledovala ďalšia novinka John The Revelator. Nové piesne sa prelínali s klasikami ako A Question Of Time, Policy Of Truth alebo I Feel You. Po Enjoy the Silence si hala vytlieskala prídavky. Gorea, ktorý zaspieval Somebody, pri mikrofóne znovu vystriedal Gahan, ktorý to rozbalil s diskotékovým hitom Just Can't Get Enough. Pražskú šou ukončila pieseň Goodnight Lovers.

Slovenskí fanúšikovia, ktorí sa nedostali na beznádejne vypredaný pražský koncert, si na Depeche Mode počkajú ešte niekoľko mesiacov. Na štadióne Interu Bratislava vystúpia 11. júna.