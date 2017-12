Slovensko hľadá Superstar II.

Finalisti súťaže Slovensko hľadá Superstar II. podpísali včera exkluzívne nahrávacie zmluvy s nahrávacou spoločnosťou SONY BMG a zároveň naspievali spoločnú skladbu s názvom „So mnou môžeš rátať“.

24. jan 2006 o 17:15

Autormi skladby sú Pavol Habera a Daniel Hevier. Na realizácii nahrávky spolupracovali producenti Marián Kachút, Peter Graus, Tomáš Zubák (Creative Music House) a aranžmány Juraj Tatár.



„Paľa Haberu som oslovila ešte v novembri a dva mesiace sme rozprávali o tom, aké by to malo byť. Minuloročná spolupráca s ním bola výborná, Paľo je v tomto naozaj profík a aj tento rok sa mu podarilo spolu s Danielom Hevierom pripraviť skladbu, ktorá je skvelá a bude dôležitou súčasťou atmosféry finálových večerov,“ – Lenka Slaná, SONY BMG.

Tohtoročná finálová zostava spevákov strávila celý deň v nahrávacom štúdiu a väčšina z nich si po prvýkrát užívala atmosféru nahrávania a práce na „ozajstnej“ nahrávke. „Som z nich milo prekvapená. Strávili sme spolu tri dni nad zmluvami a v štúdiu a musím povedať, že sú to ambiciózni mladí ľudia. Ich výhodou je to, že po minuloročnom prvom kole, oni už tušia, do čoho idú. Prácu v štúdiu si veľmi užívali a je pre vydavateľstvo pozitívne zistenie, že ich to baví a cítia sa tam dobre,“ - L. Slaná, SONY BMG.

Singel so skladbou „So mnou môžeš rátať“ sa na pulty obchodov dostane 6. februára.

Zdroj: SONY BMG