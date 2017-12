Korupcia dorazila už aj do SuperStar?

Ostatný piatok, pár hodín pred začiatkom posledného semifinálového kola SuperStar, mi na firemnú mailovú adresu dorazila oficiálna správa v tomto znení:

25. jan 2006 o 17:00 ZUZANA KARASOVÁ

Vazeni zakaznici,

kedze v dnesnom semifinalovom kole sutaze Slovensko hlada superstar sa nachadza clen nasho ............ (názov mesta) timu ............... (meno a priezvisko), prosim Vas o jeho podporu pomocou SMS sprav.

Dnesny program(Jednotka):

20:05 Slovensko hľadá SuperStar II

20:40 Slovensko hľadá SuperStar II

21:20 Slovensko hľadá SuperStar II

23:35 Slovensko hľadá SuperStar II - rozhodnutie

Medzi cca 22:00-23:30 prosim posielajte prazdnu SMS na cislo ........, tymto ho podporite a ak postupi do finale tak Vasa dalsia faktura bude znizena o 50 Sk.

Dakujem za podporu

S pozdravom

PODPÍSANÝ MAJITEĽ (RIADITEĽ?) FIRMY

Asi teraz rozmýšľate, čože tým chcem vlastne povedať? Veď je predsa jasné, že geografický patriotizmus funguje, a to napriek (niekedy) naozaj tragicky oči(či uši)vidnej prezentácii jednotlivých súťažiacich. To je v pohode, ak chcú východniari hlasovať za niekoho len preto, že je východniar, ja im to neberiem. Ak by tam bola šmoulinka, tiež hlasujú všetci šmolkovia... Ak má niekto široko rozvetvenú rodinu (asi 5- až 10-tisíc členov) a budú zaňho hlasovať, v pohode... Je normálne, že ak by bol v súťaži niekto z mojich známych či, nebodaj, rodina, je jasné, že mu pošlem hlas (a možno aj nie jeden), bez ohľadu na to, či sa mi jeho spev páči, alebo nie... No to, že si chce firma "kúpiť" môj hlas sľubmi o znižovaní faktúr o 50 Sk mi pripadá..... mierne povedané trošku trápne, nehľadiac na to, aké by sa to zdalo onomu nemenovanému finalistovi v prípade, že by na základe týchto "kúpených" hlasov postúpil...

.... mimochodom, nepostúpil... hmm, takže zasa raz faktúra v plnej výške... ale som ja hlupaňa!

