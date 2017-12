Dnes sa začína festival v Rotterdame

Dnes sa začína 35. ročník Medzinárodného filmového festivalu Rotterdam, ktorý patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na svete. Slovensko na ňom bude v tomto roku zastúpené dvomi minoritnými koprodukciami - Šílení (réžia Jan Švankma

25. jan 2006 o 10:30 MIRO ULMAN (Autor je pracovníkom Slovenského filmového ústavu)

Aňa Geislerová s Pavlom Liškom v českom filme Šílení. Takto ich videl slovenský kameraman Juraj Galvánek. FOTO - SFÚ



jer) a Příběhy obyčejního šílenství (Petr Zelenka).

Súťažná sekcia sa špecializuje, podobne ako MFF Bratislava, na prvé a druhé celovečerné hrané filmy. Riaditeľka festivalu Sandra den Hamer povedala: "Tohtoročná súťaž ponúka filmy rôznych štýlov z celého sveta. Od novátorskej osobnej výpovede až po politickú satiru. Po dlhej absencii mladých amerických režisérov privítame v súťaži dvoch veľmi silných kandidátov z USA a dve svieže debuty budú zastupovať Čínu. Režiséri všetkých štrnástich filmov sú veľkými talentmi a prísľubmi do budúcnosti."

Úvod festivalu bude patriť japonskému filmu Srdce, bijúce v temnotách. Jeho režisér Nagasaki Shunichi uvedie v Rotterdame i retrospektívu svojich filmov v sekcii Filmmaker in Focus. V tejto sekcii predstaví svoju tvorbu i avantgardný filmár Stephen Dwoskin (1939), autor dejín avantgardného filmu s názvom Film Is. O tom, že účasť na tomto festivale je cťou pre každého producenta a filmára svedčí i to, že 92 celovečerných filmov má v Rotterdame premiéru: 53 svetovú, 19 medzinárodnú a 20 európsku.

Program je zameraný predovšetkým na mladý, novátorský a nezávislý film z celého sveta. Dáva však priestor i osvedčeným filmárom ako sú napríklad Raúl Ruiz, ktorý predstaví režisérsky zostrih filmu Klimt s Johnom Malkovichom v úlohe slávneho maliara, či Jan Švankmajer. Ten predstaví divákom svoj filozofický horor Šílení. Ako poctu tomuto svetoznámemu tvorcovi a umelcovi vydáva MFF Rotterdam scenár filmu v nemčine a angličtine. "Účasť v Rotterdame pre nás znamená uvedenie filmu v medzinárodnej premiére na festivale, ktorého filozofia je nám blízka," povedal pre SME producent Jaromír Kallista. Švankmajer sa zúčastňuje i CineMartu s novým projektom Přežít svůj život. "Je to už naša druhá účasť na CineMarte a znamená možnosť zohnať peniaze na ďalší film," dodáva Kallista.

Priestor na festivale dostáva avantgarda i majstri autorského filmu. Reflexia súčasného sveta je dominantná v hraných a dokumentárnych filmoch sekcie Cinema of the World: Time and Tide. Vo zvláštnej sekcii diváci uvidia diela mladých tvorcov, vyznačujúce sa novátorskými postupmi vo filmovej reči a vizualite.

Zvláštnou sekciou je White Light, ktorej kurátor sa bude snažiť ukázať, že drogy sú spojené s filmom rovnako ako rock 'n' roll. Usporiadatelia chcú upriamiť pozornosť aj na krátkometrážnu tvorbu. Po druhý raz sa uskutoční súťaž krátkometrážnych filmov a po prvý raz budú súťažiť európske filmy s dĺžkou do 15 minút o Prix UIP Rotterdam - jej víťaz bude jedným z kandidátov na Európsku filmovú cenu.