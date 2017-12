Gwyneth Paltrow si uvedomuje, aká je šťastná

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Keď niekto nájde šťastie po životných útrapách, myslí si, že vydrží až do konca života. No môže ho prepadnúť strach, že jeho život bude krátky. Presne to sa stalo hollywoodskej ...

25. jan 2006 o 11:00 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Keď niekto nájde šťastie po životných útrapách, myslí si, že vydrží až do konca života. No môže ho prepadnúť strach, že jeho život bude krátky. Presne to sa stalo hollywoodskej herečke Gwyneth Paltrow, keď minulý rok v septembri letela z talianskych Benátok do New Yorku. Jej lietadlo vtedy muselo z technických príčin núdzovo pristáť. "Keď som videla pod sebou všetky tie sanitky a hasičov okolo pristávacej plochy, nebolo mi všetko jedno. Až teraz s odstupom času si uvedomujem, aká veľmi nešťastná som vo svojich dvadsiatich rokoch bola," povedala prednedávnom populárna herečka a držiteľka Oscara, manželka rockera Chrisa Martina z Coldplay, s ktorým čaká druhé dieťa. "Ani sama neverím, že sa mi všetko takto dobre vydarilo. Mám úžasného manžela, nádhernú dcéru a ďalšie bábätko na ceste. Môj život je konečne plný a šťastný."