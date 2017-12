Drew Barrymore hľadá inšpiratívneho muža

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Hviezda filmu E. T. Mimozemšťan či Charlieho anjeli Drew Barrymore prezradila, že ju zaujímajú iba takí muži, ktorí ju inšpirujú k tomu, aby bola viac inteligentná a umelecká.

25. jan 2006 o 9:00 SITA

Herečka, ktorá prednedávnom chodila s bubeníkom rockovej skupiny The Strokes Fabriziom Morettim, uviedla, že ju viac zaujíma osobnosť človeka než to, ako niekto vyzerá. "Nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že moji bývalí partneri vyzerali naozaj dobre. No v skutočnosti je to o tom, čo je vo vnútri. Keď ste s niekým, kto dobre vyzerá, ale je hlúpy, čo vám zostane? Chcem niekoho bláznivého a zaujímavého, kto ma bude podnecovať k tomu, aby som bola inteligentnejšia a umeleckejšia," povedala herečka pre stránku contactmusic.com.