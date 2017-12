Russell Crowe sa vyhráža fotografom

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Russell Crowe pohrozil fotografom, že ich "pretrhne", ak budú ešte raz otravovať jeho tehotnú manželku Danielle Spencer. Blonďavá herečka a speváčka by mala porodiť ich druhé dieťa v júli. Herec pohrozil novinárom, pretože nechce svoju manželku vystavovať stresu a je presvedčený, že práve fotografi a novinári prispeli k predčasnému pôrodu ich prvého syna Charlieho pred dvoma rokmi. "Dani porodila o tri týždne skôr ako mala termín. Bolo to deň po tom, ako ju po ulici naháňali štyria fotografi. Bola na prechádzke s priateľkou, keď ju obkľúčili. Dani spanikárila, začala utekať, pošmykla sa a spadla. Keby som tam vtedy bol, pekne by som im to zrátal," povedal rozhorčený Russell Crowe.