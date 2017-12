Arzén plánuje turné a nový album

25. jan 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Žilinská kapela Arzén sa opäť pustí do práce. "Teraz ešte trošku oddychujeme a máme pokoj, lebo rok 2005 bol mimoriadne úspešný a veselý, ale chystáme prekvapenia," uviedol pre agentúru SITA spevák zoskupenia Jaro Gažo. Ako povedal, skupina sa už koncom februára vydá na koncertnú šnúru po slovenských kluboch. Počas roka ich čaká aj turné s renomovaným Čechomorom. Sériu vystúpení však chlapci pravdepodobne absolvujú len v Čechách. Spriatelené skupiny už spolu odohrali pár koncertov, osemčlenný Čechomor je dokonca krstným rodičom aktuálneho albumu žilinskej formácie z rockovej verzie muzikálu Na skle maľované. U západných susedov sa Arzén podľa Gaža cíti príjemne. "Veľmi dobre sa nám hrá najmä na Morave - raz sme prišli na takú dedinskú zábavu, kde v prvom rade sedeli babky a povedali sme si, že tieto tou hudbou asi povraždíme, no na naše prekvapenie babky tlieskali,“ povedal.

Žilinská folklórno - rocková formácia pred časom vymenila skúšobňu, aktuálne v nej nacvičuje nové skladby. Ako uviedol spevák, na jeseň by chceli chlapci vydať ďalší album. "Opäť by to malo mať to folklórne razenie a opäť by mal robiť hudbu a časť textov náš gitarista Pavol Cabaj - autor všetkých základných motívov a nápadov," reagoval Gažo, ktorý by chcel na novú platňu nahrať aj svoju vlastnú pieseň Zabili Janka. Ako prezradil, album nie je to jediné, čo kapele pribudne. "Prídu aj prírastky v podobe detí, takže by sa z nás už možno dala spraviť aj nejaká mladá kapela," zažartoval Gažo, ktorý okrem kapely účinkuje aj v Mestskom divadle Žilina v rockovom spracovaní muzikálu Na skle maľované.