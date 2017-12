Brooke Shields čaká druhé dieťa

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Zdá sa, že hollywoodska herečka Brooke Shields už definitívne prekonala depresie spojené s pôrodom prvého dieťaťa, keď celá šťastná definitívne potvrdila informácie o tom, ...

26. jan 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Zdá sa, že hollywoodska herečka Brooke Shields už definitívne prekonala depresie spojené s pôrodom prvého dieťaťa, keď celá šťastná definitívne potvrdila informácie o tom, že s manželom Chrisom Henchym očakáva druhého potomka. "Nebola som si istá, že to chcem zverejniť. Som šťastná, že moja dcérka bude mať novú kamarátku," povedala 40-ročná herečka pre internetovú stránku contactmusic. Ako ďalej uviedla matka dvojročnej Rowan, aj druhé dieťa by malo byť dievča. Pôrod by mal podľa informácií byť v máji. Brooke Shields minulý rok na seba viac ako hereckými výkonmi upozornila najmä svojim priznaním, že trpela popôrodnou depresiou. Verejne ju potom kritizoval herec Tom Cruise, ktorému sa nepáčilo jej užívanie antidepresív.