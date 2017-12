BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Herec, scenárista, režisér a politický aktivista Alan Alda, ktorý sa preslávil postavou chirurga Hawkeyho Piercea, sa narodil 28. januára 1936 v New Yorku ako Alphonso ...

26. jan 2006 o 8:48 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Herec, scenárista, režisér a politický aktivista Alan Alda, ktorý sa preslávil postavou chirurga Hawkeyho Piercea, sa narodil 28. januára 1936 v New Yorku ako Alphonso Joseph D'Abruzzo. Na rozdiel od postavy, ktorá ho preslávila, väčšinou hráva ambiciózne autoritatívne postavy, ktoré sa vyznačujú skorumpovanosťou a neetickým správaním. Zmluvu na účinkovanie v seriáli M*A*S*H podpísal len šesť hodín pred štartom nakrúcania pilotnej epizódy v roku 1972. Odvtedy celých jedenásť rokov pravidelne každý víkend cestoval z Los Angeles, kde sa nakrúcalo, do New Jersey, kde žila jeho manželka Arlene s dcérami. Alda vraj nechcel presťahovať celú rodinu do Los Angeles aj preto, že nevedel, ako dlho bude seriál pokračovať. S cieľom ukázať v televíznom sitcome hrôzy vojny, si vo svojej zmluve vybojoval, aby sa aspoň jedna scéna každej epizódy odohrávala na operačnom sále priamo počas chirurgických zákrokov. V roku 1980 vraj zarábal za týždeň nakrúcania seriálu M*A*S*H 200 000 dolárov, čo je v prepočte asi šesť miliónov korún. Je jediným hercom, ktorý nechýbal ani v jednej epizóde seriálu a spolu s Lorettou Swit, predstaviteľkou majorky Margaret Houlihan, sa ako jediní objavili v pilotnej i záverečnej epizóde seriálu. Vďaka M*A*S*H-u má doma Alda päť cien Emmy - tri za herecký výkon a po jednej za réžiu a scenár. Ako prvá filmová osobnosť v histórii sa dokázal za účinkovanie v jedinom seriáli presadiť ako herec, režisér i scenárista. Doteraz bol 29-krát nominovaný na cenu Emmy, z toho 21 nominácií získal počas jedenástich rokov vysielania seriálu M*A*S*H. Alda je autorom alebo spoluautorom 20 epizód seriálu a 30 režíroval. Keď dostal svoju prvú Emmy za scenár, bol taký šťastný, že cestou na javisko urobil "mlynské kolo". Okrem Emmy získal dvakrát Writer's Guild Award, trikrát Director's Guild Award, šesť Zlatých glóbusov ako najlepší komediálny herec a sedem People's Choice Awards. Za epizódu Dreams z ôsmej série M*A*S*H-u získal cenu Humanitas. Úspech zaznamenáva aj na divadelných doskách - za jeho účinkovanie na Broadwayi ho trikrát nominovali na prestížnu cenu Tony Award.

Alan Alda je synom bývalej Miss New York Joan Brown a herca Roberta Aldu (vlastným menom Alphonso Giuseppe Giovanni Roberto D'Abruzzo). Umelecké priezvisko Alda, ktoré si dal už jeho otec, vzniklo skrátením mien ALphonso a D'Abruzzo. Jeho prvé herecké kroky smerovali na divadelné dosky, pričom sa občas objavoval aj na televíznej obrazovke. Prvou významnejšou úlohou bola pre neho postava spisovateľa Georgea Plimptona vo filme Paper Lion (1968). O dva roky neskôr sa predstavil vo filme The Moonshine War a v roku 1972 na poslednú chvíľu prijal účinkovanie v kultovom M*A*S*H-i. Jeho úplná oddanosť seriálu ho na celých jedenásť rokov obmedzovala v inej tvorbe. Napriek tomu sa medzitým objavil v niekoľkých úspešných filmoch. V roku 1977 si zahral Caryla Chessmana v televíznom filme Kill Me If You Can, čo mu vynieslo nomináciu na Emmy. V roku 1979 napísal politickú drámu The Seduction of Joe Tynan, v ktorej si aj zahral po boku Meryl Streep. V roku 1980 Alda napísal, režíroval a hral vo filme Štyri ročné obdobia, ktorý dosiahol veľký komerčný úspech i uznanie kritiky. Následne vznikol aj rovnomenný seriál, ktorý Alda spoluprodukoval. Po skončení nakrúcania M*A*S*H-u sa venoval vlastným filmom, ktoré väčšinou zobrazujú medziľudské vzťahy v súčasnej americkej spoločnosti. Boli to napríklad: Sladká sloboda (1986), Nový život (1988) a Betsyina svadba (1990). V roku 1989 si zahral egoistického filmára vo filme Woodyho Allena Zločiny a poklesky. Allen si ho vybral znovu do svojho filmu Záhadná vražda v Manhattane (1993).

S výnimkou divadelného kurzu Alda herectvo nikdy neštudoval. Mal totiž pocit, že má prirodzený talent, ktorému by špeciálne štúdium herectva mohlo ublížiť. Má bakalársky titul z Fordham University v New Yorku. V roku 1956 tam absolvoval štúdium angličtiny. Istý čas dokonca počas štúdií strávil na parížskej Sorbonne. Dodnes žije s Arlene Weiss, ktorú si vzal 15. marca 1957. Majú tri dcéry: Eve, Elizabeth a Beatrice. Jeho manželka je uznávaná fotografka, ktorá má na svojom konte viaceré ceny a fotografie v časopisoch ako Life, Vogue alebo People. Výnimočné postavenie, ktoré si Alda získal vďaka M*A*S*H-u mu dovoľovalo bez obrúskov verejne hovoriť aj o politických témach. Vystupuje najmä ako zástanca ženských práv. V roku 2005 vydal svoje memoáre pod názvom Never Have Your Dog Stuffed: and Other Things I've Learned.

Alda má vo svojej filmografii dve postavy, ktoré pochádzajú z Maine, ale charakterovo sú na opačných póloch. Prvou je kultový chirurg Hawkeye Pierce a druhou skorumpovaný senátor Ralph Owen Brewster, ktorého si zahral v Oscarovom filme Letec. Okrem Brewstera sa Alda ako americký senátor predstavil ešte dvakrát: najprv ako Joe Tynan vo filme The Seduction of Joe Tynan (1979) a neskôr ako senátor Arnold Vinick v seriáli Západné krídlo. Pôvodne mal hrať prezidenta Bartletta. Za stvárnenie Brewstera vo filme Letec si vyslúžil nomináciu na Oscara. Ďalším špecifikom jeho hereckej kariéry je, že si zvykol vo svojich nových postavách zanechávať odkazy na účinkovanie v M*A*S*H-i. Keď sa objavil ako hosť v seriáli Pohotovosť, jeho postava, doktor Gabriel Lawrence spomína, že chirurgické techniky, ktoré používa, sa naučil počas svojho pôsobenia vo vojenskej nemocnici. Rovnaká postava pri psychoteste s obrázkami hovorí, že vidí lievik a označí ho ako pohár na Martini bez stopky, pričom Hawkeye Pierce bol známy svojou láskou k tomuto nápoju. Aldova postava v Západnom krídle počas svojho účinkovania urobila nejednu narážku na Kóreu.