Elijah Wood dokázal, že je viac ako Frodo

26. jan 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Elijah Jordan Wood sa narodil 28. januára 1981 v iowskom meste Cedar Rapids Warrenovi a Debbie Woodovcom. V jeho žilách koluje anglická, írska, nemecká a poľská krv. Je prostredným z troch detí. Starší brat Zack je tvorcom videohier a mladšia sestra Hannah spisovateľka a herečka. Už na základnej škole sa Elijah začal udomácňovať na pódiu. Najprv sa predstavil v školskom predstavení The Sound of Music, o rok neskôr v hlavnej postave Wonderful Wizard of Oz. Zároveň spieval v školskom zbore. K herectvu sa dostal vďaka matke, ktorá chcela, aby Elijah spotreboval svoju prebytočnú energiu a tak ho prihlásila do talentovej súťaže Annual International Modeling and Talent Association Convention. "Moji známi mi odporúčali, aby som zaostril na malého Wooda. Sledoval som ho bez jediného slovka celé dva dni. Bol plný obrovskej energie a vyžarovali z neho výrazné osobnostné črty. Miestami som sa až pýtal sám seba, či dokážem ako pedagóg udržať jeho energiu pod kontrolou," spomína na svoje prvé stretnutie s Elijahom hľadač talentov Gary Scalzo. On a jeho kolegovia boli modrookým chlapčekom, ktorý si okamžite získaval srdcia divákov len čo vyšiel na pódium, úplne očarení. "Keď ma mama priviedla do Los Angeles, bol som modelom a na herectvo som ani len nepomyslel. Ale keď sa ma Gary spýtal, či nechcem byť hercom, povedal som: Jasné, prečo nie? Budem hercom! Mama nenamietala a spoľahla sa na Garyho profesionálny inštinkt," hovorí Elijah, ktorý vtedy ešte nemal ani osem rokov.

Jeho prvou "hereckou" úlohou bolo účinkovanie vo videoklipe Pauly Abdul k piesni Forever Your Girl. V úplne maličkej úlohe sa objavil vo filme Návrat do budúcnosti 2. Prelomový moment prišiel s filmom Avalon (1990). Potom nasledovali filmy Červená vážka (1992) a Navždy mladý (1992), kde si zahral po boku Mela Gibsona. V roku 1993 zažiaril po boku vtedajšej detskej hviezdy Macaulay Culkina vo filme Dobrý synček. Mnohí kritici dokonca zdôrazňovali, že podal lepší výkon ako hviezda filmov Sám doma. Nasledoval film North, ktorý bol veľkým sklamaním, ale kritici znovu vyzdvihovali Elijahov herecký výkon, ktorý bol vraj najlepším momentom filmu. Za postavu Marka Evansa získal prestížne ocenenie Saturn Award. Elijah sa postupne stal uznávaným detským hercom. Za výkon vo filme Strom snov v roku 1994 bol nominovaný na cenu YoungStar Awards. V roku 1996 sa Elijah objavil v remakeu úspešného televízneho seriálu Flipper. V roku 1998 prišiel katastrofický kinohit Drvivý dopad a sci-fi komédia Fakulta. Počas nakrúcania filmu Fakulta sa dozvedel o kastingu do trilógie Pán prsteňov. Elijah okamžite s kamarátom - režisérom Georgeom Huangom nakrútil scénku ako beží po poli v hobiťom kostýme a pásku poslal režisérovi Petrovi Jacksonovi. Napriek tomu, že Jacksonovým pôvodným plánom bolo, aby všetky úlohy stvárnili britskí herci, Elijahova kazeta ho okamžite zaujala a dal mu hlavnú úlohu. Režisér sa neskôr vyjadril, že v celom svete nepozná herca, ktorý by sa na postavu Froda hodil viac. V roku 2001 tak prišiel projekt, ktorý Elijahovi vyniesol celosvetové uznanie a milióny fanúšikov na celom svete. Herecké obsadenie Pána prsteňov bolo tri roky po sebe nominované na cenu Screen Actors Guild Award za najlepšie obsadenie vo filme - získali ju však až po poslednom diele Návrat kráľa v roku 2003. Samotný Elijah získal nomináciu na MTV Movie Award za stvárnenie Froda. Ako spomienku na nakrúcanie si dali všetci členovia Spoločenstva prsteňa vytetovať elfsky napísané číslo deväť. Elijah ho má v oblasti podbruška na pravej strane. Okrem toho má jeden z dvoch originálnych prsteňov, ktoré sa používali pri nakrúcaní. Druhý má Andy Serkis, ktorý hral Gluma. Po Pánovi prsteňov si zahral s Kate Winslett a Jimom Carreym vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle a v roku 2005 sa predviedol ako psychopatický sériový vrah vo filme Sin City: Mesto hriechu. V roku 2005 nakrútil film Hooligans, v ktorom sa zmení z plachého americké študenta na člena anglických futbalových "hooligans." Elijah hrá študenta Harvardu, ktorého vylúčia zo školy a tak odcestuje za sestrou do Londýna, kde sa skamaráti s jej švagrom, ktorý ho zatiahne medzi hooligans. Podľa vizážistky počas deja začne skutočne vyzerať ako "londýnsky punkáč," čo mu vraj veľmi pristane.

Elijah sa počas minulého roka znovu objavil v Prahe. Nakrúcal tam totiž film Everything Is Illuminated o mladom Američanovi židovského pôvodu, ktorý sa snaží nájsť ženu, ktorá zachránila jeho starého otca počas druhej svetovej vojny. Nedávno vraj získal úlohu v pripravovanom biografickom filme o Iggy Popovi, kde by si mal zahrať túto rockovú hviezdu v mladosti. Podľa vlastných slov ho filmovanie skutočne zaujíma a v budúcnosti by si rád skúsil aj režírovanie. Žartom však zvykne vravieť, že ak by sa nestal hercom, bol by určite tajným agentom.

Elijah je známy ako zanietený fanúšik hudby, vlastní vraj asi tritisíc cédečiek. Jeho obľúbené kapely sú Smashing Pumpkins, ale aj nová kapela ich bývalého člena Billyho Corgana Zwan. Nedávno si dokonca založil vlastné hudobné vydavateľstvo Simian Records. Okrem hudby má záľubu aj v hraní videohier. Momentálne sa stretáva s Pam Racine, ktorá vystupuje v kapele jeho kamaráta Eugena Hutza. Herec a spevák ich zoznámil počas nakrúcania ich spoločného filmu Everything Is Illuminated. Pam a Elijah sa spolu neobjavujú často na verejnosti, ale ich priatelia tvrdia, že sú takmer nerozluční. Elijah vraj stále nosí prsteň s hebrejským nápisom: Ak nie teraz, kedy?, ktorý mu dala jeho bývalá priateľka, nemecká herečka Franka Potente známa z filmu Lola beží o život. Ich vzťah skončil v roku 2002 a Elijah za to viní vzdialenosť a vekový rozdiel - Franka je o sedem rokov staršia.