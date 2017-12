Mötley Crüe majú svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy

26. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA/AP) - Americká heavy metalová skupina Mötley Crüe v stredu odhalila vlastnú hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. "Cez ulicu je erotické múzeum a Frederick's of Hollywood (obchod so spodnou bielizňou). Lepšie miesto pre nás vybrať nemohli," povedal basgitarista Nikki Sixx pred zhruba 600 fanúšikmi. Spolu s ním 2301. hviezdu odhalili i jeho kolegovia zo skupiny - bubeník Tommy Lee, gitarista Mick Mars a spevák Vince Neil. Lee dokonca predstieral plač. "Niečo mi spadlo do oka," komentoval neskôr.

Skupina Mötley Crüe vznikla v Los Angeles v roku 1981 a odvtedy dokázala prekonať i rozpad, smrť i ťažké drogové závislosti. Dnes je jednou z najlepších koncertujúcich skupín sveta so 40 miliónmi predaných nosičov. Piesne ako Girls Girls Girls, Smokin' in the Boys Room či Dr. Feelgood o sexe, alkohole a večierkoch v polovici 80. rokov iba potvrdili ich povesť rockových hviezd. Skupinu však neobišla ani tragédia, keď sa spevák Vince Neil stal účastníkom tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zahynul bubeník skupiny Hanoi Rocks Nicholas "Razzle" Dingley. Nikky Sixx sa v roku 1987 takmer predávkoval heroínom, gitarista Mick Mars trpí degeneratívnou reumou chrbta a Tommy Lee sa preslávil domácim pornom, ktoré nakrútil s bývalou manželkou Pamelou Anderson. V roku 1999 sa skupina rozpadla, no minulý rok to opäť dali dokopy, aby nahrali dnes už dvojnásobne platinový album Red, White & Crüe a vydali sa na turné Carnival of Sins.