Seanovi Diddymu Combsovi hrozí žaloba

26. jan 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Americkému raperovi a výkonnému producentovi spoločnosti Bad Boy Entertainment Seanovi Diddymu Combsovi hrozí žaloba od kolektívu hip-hopových producentov za to, že im údajne nevyplatil honoráre. Producenti ako Lord Finesse, Clark Kent a Easy Moe Bee, ktorí pomohli vybudovať spoločnosti Bad Boy, chcú Combsa zažalovať za to, že im nevyplatil honoráre za albumy, na ktorých za posledných 10 rokov spolupracovali. "Nie je to nič osobné proti Puffovi. Je to čisto vec honorárov a autorských práv. Veľa ľudí nedostalo svoje peniaze," povedal producent Lord Finesse pre AllHipHop.com. Skupina producentov, ktorá zastupuje umelcov ako Buckwild, The Hitmen či Loon, vytvorila hity ako Get Down, I Need A Girl a Been Around The World.