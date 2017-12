Milujem nahotu

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Herec Colin Farrell vraj miluje nahotu vo filmoch a pri natáčaní. Bývalý írsky vlasový stylista tvrdí, že ak by mohol, počas natáčania by po pľaci chodil iba nahý. Natáčaním ...

26. jan 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Herec Colin Farrell vraj miluje nahotu vo filmoch a pri natáčaní. Bývalý írsky vlasový stylista tvrdí, že ak by mohol, počas natáčania by po pľaci chodil iba nahý. Natáčaním rôznych sexuálnych scén ho vraj nemôže žiadny režisér zaskočiť, ba dokonca by mu tým možno vyšiel aj v ústrety. "Sexuálne a erotické scény sú niečo ako kus koláča. Keby som mohol, každú scénu by som radšej natočil bez trenírok," povedal 29-ročný herec pre britský denník Daily Star.