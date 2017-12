Angelina Jolie šokovala tetovaním na bruchu

26. jan 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Tehotná herečka Angelina Jolie sa svojím tetovaním na bruchu v Londýne postarala o rozruch. Vďaka jej vydutému brušku bol nápis, ktorý je za normálnych okolností schovaný, dobre čitateľný. Ako informoval denník Daily Telegraph, 30-ročná Angelina má na bruchu vytetovaný latinský citát Quod me nutrit me destruit, čo v preklade znamená Čo ma živí, to ma zničí. Toto tetovanie, ktoré je len jedným z mnohých na jej tele, si Angelina nechala spraviť pred niekoľkými rokmi.