Cliché sa do mesiaca predstavia s klipom na Dášu

26. jan 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Bratislavská kapela Cliché príde do mesiaca s novým videoklipom na svoj aktuálny singel Dáša. "Bude to urobené z pohľadu chladničky, keďže v nej je po celý čas kamera," prezradil pre agentúru SITA spevák Ďuro Podmanický. Chladnička je aj metaforickým odkazom klipu a bude sa objavovať na rôznych miestach a párty. Podľa speváka si z nej každý postupne vezme to, čo potrebuje. "Najväčšia sranda je prvých pätnásť sekúnd, keď je v klipe tma - chladnička sa totiž nedá otvoriť," usmieva sa Ďuro. Cliché mali pôvodne natáčať ešte v októbri minulého roka s režisérom Stanom Petrovom. Vystriedal ho však Marek Mackovič, čím sa zmenil plán nakrúcania aj štruktúra videoklipu.