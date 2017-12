Divadelné premiéry

Hello, Nová scéna!

27. jan 2006 o 10:10

Helena Vondráčková v hlavnej úlohe muzikálu Hello, Dolly! FOTO - NOVÁ SCÉNA



Jerry Herman, Michael Stewart: Hello, Dolly!. Nová scéna Bratislava. Réžia: Milan Lasica. Scéna: Juraj Fábry. Kostýmy: Milan Čorba. Choreografia: Šárka Ondrišová a Ján Hromada. Texty piesní: Ján Štrasser. Hrajú: Helena Vondráčková, Andy Hryc, Zuzana Tlučková a ďalší. Premiéry: 27., 28. a 29. januára.

Muzikál v réžii Milana Lasicu na Novej scéne už hrávali. Niekto to rád horúce mal úspech. Nadviazať sa divadlo rozhodlo takisto známym titulom Hello, Dolly! Muzikál vznikol na Broadwayi podľa románu Thorntona Wildera Dohadzovačka a kedysi vraj v návštevnosti porazil aj My Fair Lady. Vybaviť si môžete najmä ústrednú pieseň v podaní Louisa Armstronga.

"No pod hladinou zábavnej témy sa črtá neprehliadnuteľné posolstvo. Hello, Dolly! je príbeh o hľadaní a nachádzaní ľudského šťastia, nerieši veľké filozofické či spoločenské problémy, ale je len o tom, ako niekoľko ľudí po istých zábavných peripetiách nájde cestu k sebe," napísal o novom titule autor piesňových textov Ján Štrasser.

Nevera bez príchute bulváru

Matjaš Župančič: Manželské hry. Divadlo Jána Palárika v Trnave. Réžia: Michal Babiak. Scéna: Ján Zavarský. Kostýmy: Eva Farkašová. Hrajú: Peter Kočiš, Dagmar Bajnoková a ďalší. Premiéry: 27. a 28. januára.

Trnavské divadlo sa v tejto sezóne pravidelne venuje slovinskej dráme. Po hre Rodinné šťastie a dvoch hosťovaniach slovinských divadiel divákom predstavia ďalšiu slovinskú hru. "Objavil som ju v Slovinsku. Zdá sa, že to bol dobrý výber. Nedávno mala totiž premiéru v Belehrade, okrem toho ju hrajú aj v Poľsku," vyratúva úspechy titulu režisér Michal Babiak.

Popri dominantnej téme nevery sa hra okrajovo dotýka atmosféry bytia v dnešnom svete. "Zaťaženie, stres, prílišná pracovná angažovanosť. To všetko vplýva aj na rodinu a manželstvo."

Návod na riešenie manželskej krízy však autor hry neponúka. "Ja by som ho zaradil medzi intelektuálne píšucich tvorcov. Z nevery nerobí bulvár. Pozerá sa na ňu v kontexte súčasného sveta," uzavrel Michal Babiak.

Reflexia minulosti s dnešným pocitom

Tibor Ferko: Niekto klope na dvere. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Réžia: Miroslav Košický. Hrajú: Jozef Novysedlák, Albín Medúz a ďalší. Premiéra: 27. januára.

"Už Aristoteles povedal, že existujú iba hry o erotike a politike," hovorí režisér Miro Košický. Premiéra v Spišskom divadle sa týka toho druhého. O tom, čo zažila generácia dnešných šesťdesiatnikov, hrajú preto, lebo veci neboli v poriadku. A treba na to ukázať.

"Som šťastný, že sa našiel niekto, kto nemá ostych vyjadriť sa k minulosti, ktorá sa nás bezprostredne týka. Je dôležité hrať o tom, že režim pokrivil charaktery a niekto by sa za to mal úprimne hanbiť. Nikto sa nevyjadruje k tomu, čo žije, preto je aj naša hra pocitom dnešná," vysvetľuje režisér a herec Miroslav Košický.

Niekto klope na dvere je z pera Tibora Ferka a vychádza z jeho románu Občan Oto. Režisér si uvedomuje, že inscenovanie tejto témy nemusí vyjsť. "Ľudia sa môžu uraziť, ale ja tvrdím, že dnešní šesťdesiatnici predsa nežili vo vzduchoprázdne." ZUZANA KOMÁROVÁ