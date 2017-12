Už sa nikdy nevyzlečiem pred kamerou

27. jan 2006 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Herečka Uma Thurman tvrdí, že sa už nikdy nevyzlečie pred kamerou, pretože jediný zážitok, ktorý mala s nahotou, bol pre ňu veľmi traumatizujúci. Krásna herečka sa prvý a posledný raz pred kamerou vyzliekala vo filme Nebezpečné známosti z roku 1988, kde predviedla striptíz. Vraj to vtedy považovala za správnu vec. "Zdalo sa mi to v poriadku, bol to umelecký film a necítila som sa pri tom nepríjemne," povedala dnes 35-ročná herečka. Keď však videla finálnu verziu filmu, bola z tej scény zhrozená. "Nechcem, aby sa zo mňa stal sex symbol," uviedla Uma.