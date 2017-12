Festival Sundance zahral na hudobnú notu

27. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA/Reuters) - Americký spevák Neil Young spolu so skupinou The Beastie Boys sa zúčastnili na nezávislom filmovom festivale Sundance, aby tu spoločne predstavili netradičný pohľad na hudbu. Hudobníci boli súčasťou premietania filmov o spevákoch a piesňach, ktoré zasiahli celé generácie. Premietli tu i filmový dokument Leonard Cohen: I'm Your Man režisérky Lian Lunson, v ktorom autorka zdokumentovala tvorbu básnika a speváka. Ďalším filmom bol netradičný záznam koncertu skupiny The Beastie Boys. Ich film vznikol tak, že 50 divákom počas koncertu v newyorskom Madison Square Garden poskytli videokamery, aby zaznamenali svoje dojmy.