Jim Carrey je posadnutý číslom 23

27. jan 2006 o 12:07 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Americký herec Jim Carrey súhlasil so svojou úlohou v novom trileri The Number 23 preto, lebo je vraj posadnutý týmto číslom. Tento 44-ročný herec verí, že číslovka 23 je zodpovedná za mnoho historických udalostí a i svoju produkčnú spoločnosť dokonca nazval JC23. "Číslovkou 23 som posadnutý celé roky odvtedy, čo mi priateľ povedal, že vidí toto číslo úplne všade. Aj niektoré dôležité dátumy sa viažu na číslo 23. Napríklad Hirošimu zbombardovali presne o 8:15. Hneď ako ma na to kamarát upozornil, začal som 23 vidieť za všetkým. Som tým úplne posadnutý," povedal rodený Kanaďan. "Tá vec s dvadsaťtrojkou sa mi stáva tak desaťkrát do dňa. Povedal som to svojmu priateľovi z brandže a on ma upozornil na to, že práve čítal scenár s týmto názvom," dodal.