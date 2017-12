Salma Hayek sa odmieta podriadiť hollywoodskym štandardom

27. jan 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Mexická herečka s ladnými krivkami Salma Hayek odsúdila hollywoodsky trend v chudnutí a naznačila, že extrémne diéty robia z herečiek chudery. Hviezda filmu Frida, za ktorý bola v roku 2002 nominovaná na Oscara, vytrvalo odmieta prijať hollywoodske štandardy, cvičenie a hladovanie pre ideálnu postavu do úlohy. "Je to nuda byť celý čas štíhla. Najnovšie, keď ste v Hollywoode chudera, je to v poriadku, teda kým ste štíhla," povedala populárna herečka. Ako verí, presne takého správanie dáva ľuďom veľmi zlý príklad. "Toľko štíhlych dievčat ľudí iba zbytočne stresuje. Potom sa sami necítia dobre a to nie je v poriadku," dodala.