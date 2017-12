Spevák z Babylonu Martin Máček plánuje sólový album

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Líder slovenskej skupiny Babylon Martin Máček rozmýšľa nad sólovým albumom. Podobné plány má aj ďalší člen Babylonu Juraj Kupec. Muzikanti sa tak rozhodli na základe ročnej ...

27. jan 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Líder slovenskej skupiny Babylon Martin Máček rozmýšľa nad sólovým albumom. Podobné plány má aj ďalší člen Babylonu Juraj Kupec. Muzikanti sa tak rozhodli na základe ročnej prestávky, počas ktorej ich skupina neplánuje vydávať žiaden album. Kapela neprestane koncertovať ani počas vydavateľskej pauzy, no bude hrať menej.

Máček už má podľa vlastných slov materiál na sólový projekt zhromaždený. "Sú to piesne od rôznych ľudí, aj od niektorých z Babylonu, spoluúčasť prisľúbil i Janko Lehotský - všetko však záleží od financií," reagoval pre agentúru SITA Máček. Spevák sa chce rovnako ako na dvoch albumoch Babylonu podpísať pod texty piesní sám. Ak by to však nešlo, vraj by vedel, na koho sa obrátiť. Speváka dokonca oslovili aj iní interpreti. "Možno napíšem texty pre niektorých ľudí, ktorí sa teraz dostali do finále SuperStar a s ktorými sa poznám, no to je ešte otázka času," uviedol.

Máček, ktorý spolu s G8 prispel svojím hlasom aj do hitu Vráť trochu lásky medzi nás nechce, aby bol jeho sólový projekt kópiou Babylonu. Ako povedal, rád by vytvoril album, ktorý sa nebude dať štýlovo zaradiť. "Chcem urobiť všehochuť, nech si ľudia vyberú aj žánrovo, aj autorsky - malo by tam byť niečo rýchle, tvrdé, aj pomalé," prezradil spevák. Ako ďalej povedal, pochváliť sa už môže dvadsiatimi až dvadsiatimi troma skladbami z vlastnej aj cudzej autorskej dielne. Vyberať na album bude spevák až po ich nahratí. "Predtým by som ešte rád vydal singel, aby som zistil odozvu ľudí - nech je to prirodzene úspešné, nie nasilu," dodal Máček.

Aktuálny album kapely Babylon A Boh sa len díva pochádza z februára 2005. V našich rádiách už zaznamenal úspech jeho rovnomenný pilotný singel. Kapela, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov, označila svoj v poradí druhý album ako "melodický pop rock". Babylon má aktuálne päť členov. Okrem Máčeka tvorí skupinu aj gitarista, spevák a zakladajúci člen Babylonu Juraj Kupec, ktorý zažiaril najmä ako producent roka 2000 za No Name, roka 2003 za G8 a zvukár roka v 2002 a 2003 za albumy Jany Kirschner. Zvučným menom je tiež basgitarista Ivan Zadrabaj, bývalý člen skupín Gravis, Atak a Prúdy. "Babylonskú" päťku uzatvára klávesista Brunno Oravec a bývalý bubeník z kapely Nuda, Stanislav Kociov.