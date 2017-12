S. L. Jackson varoval K. Westa pred neuváženými vyhláseniami

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Samuel L. Jackson poradil raperovi Kanyeovi Westovi, aby radšej bol ticho, než by mal čeliť hnevu amerických politických lídrov. Tí podľa populárneho ...

27. jan 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Samuel L. Jackson poradil raperovi Kanyeovi Westovi, aby radšej bol ticho, než by mal čeliť hnevu amerických politických lídrov. Tí podľa populárneho herca vždy vedia "zatočiť" s veľavravnými černochmi. Herca známeho z filmu Pulp Fiction zarazilo, keď spevák po hurikáne Katrina označil prezidenta Busha za rasistu. "Kanye bude mať zrejme problémy s daňovým úradom. Na jeho mieste by som si po takýchto vyjadreniach dával pozor na každý cent, ktorý zarobím. Byť ním, hneď by som si všetko radšej začal zapisovať. Je fajn, že to tak cítil, no pri takýchto fašistoch si človek musí dávať pozor na to, čo hovorí," povedal Samuel L. Jackson.