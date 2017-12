Podľa Noela Gallaghera je jeho brat Liam stelesnené zlo

27. jan 2006 o 14:10 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Britský hudobník Noel Gallagher z rockovej skupiny Oasis verí, že jeho brat a kolega Liam je stelesnené zlo. Napriek tomu, že svojho mladšieho brata - speváka považuje za mimoriadne vtipného, je presvedčený o tom, že jeho humor pramení z veľmi zlej podstaty. "Liam nie je dobrý človek. Nikto nie je vtipnejší než on, no on je stelesnené zlo," povedal gitarista a skladateľ väčšiny piesní Oasis. "Keď vojde do miestnosti, všetko akoby razom zamrzlo," dodal.