Nová scéna dnes odpremiéruje Hello, Dolly!

27. jan 2006 o 13:48 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Dosky divadla Nová scéna dnes o 19:00 opäť ožijú muzikálom - pripravená je premiéra kultovej broadwayskej hry Hello Dolly! Predstavenie, ktoré počas príprav sprevádzali mnohé problémy je ovenčené "veľkými" menami. Na režisérsku stoličku sa posadil herec, spevák, textár a komik Milan Lasica, ktorý už na Novej scéne uviedol muzikál Niekto to rád horúce. Do hlavnej úlohy obsadilo divadlo českú stálicu na hudobnej scéne Helenu Vondráčkovú, ktorá celé predstavenie odohrá aj odspieva v rodnej češtine. Jej alternantkami sú Helena Krajčiová a Jarmila Hittnerová, obe však budú spievať v slovenčine. Ďalšiu hlavnú úlohu doktora Horáca Vandergeldera stvárnia Leopold Haverl, Michal Dočolomanský a Andy Hryc. Pre Martina Nikodýma znamená Hello Dolly! návrat na divadelné javisko. Tvárami predstavenia sú aj Ivana Kuxová, či Petra Polnišová. V muzikáli sa premiérovo predstaví nový interný tanečný súbor Novej scény v choreografii Šárky Ondrišovej a šéfa tanečného súboru Jána Hromadu.

Na základe literárnej predlohy amerického spisovateľa Thorntona Wildera Dohadzovačka preložila príbeh Danica Haláková. Točí sa okolo Dolly Leviovej, svadobnej dohadzovačky. Texty piesní a dramaturgiu si zobral na starosť dvorný skladateľ a prekladateľ Novej scény Ján Štrasser. Libreto k pôvodnej verzii napísal Michal Stewart, hudbu a texty piesní Jerry Herman. Pod kostýmy v slovenskej Hello Dolly! sa podpísal výtvarník Milan Čorba, pod "newyorskú" scénu scénograf Juraj Fábry.

Muzikál Hello Dolly! neuvedie Nová scéna po prvýkrát. Priestor dostal už v roku 1966, dva roky po broadwayskej svetovej premiére. V tom čase ho v Bratislave režíroval Bedřich Kramosil.