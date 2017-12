Vykúpenie z väznice Shawshank je najlepším filmom všetkých čias

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Filmová klasika z roku 1994 Vykúpenie z väznice Shawshank je najlepším filmom všetkých čias. Zoznam 201 najlepších filmov všetkých čias zverejnil vo svojom aktuálnom čísle filmový časopis Empire. Dnes o tom informoval portál Ireland on-line. Rebríček je výsledkom hlasovania 20 000 čitateľov časopisu. Snímka Franka Darabonta s Timom Robbinsom a Morganom Freemanom v hlavných úlohách na druhé miesto odsunula piatu časť Hviezdnych vojen z roku 1980 Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder. Trojka patrí prvému dielu trilógie Pán prsteňov Spoločenstvo prsteňa. Štvrté miesto obsadili Hviezdne vojny a piaty je prvý diel trilógie Krstný otec. Šestka patrí Pulp Fiction Quentina Tarantina, za ktorým nasledujú posledný diel Pána prsteňov Návrat kráľa, Klub bitkárov, Mafiáni Martina Scorseseho a desiatku uzatvára prvý Matrix. Ďalej sa filmy umiestnili v poradí: 11. Čeluste, 12. Podozriví, 13. Krstný otec 2, 14. Votrelec, 15. Indiana Jones: Dobyvatelia stratenej archy, 16. Gladiátor, 17. Votrelec 2, 18. Pán prsteňov: Dve veže, 19. Casablanca, 20. Návrat do budúcnosti, 21. Sedem, 22. Neľútostný súboj, 23. L.A. - Utajené skutočnosti, 24. Apokalypsa, 25. Big Lebowski, 26. Občan Kane, 27. Gauneri, 28. Smrtonosná pasca, 29. Zúriaci býk, 30. Niekto to rád horúce. Vykúpenie z väznice Shawshank bolo v čase svojho uvedenia obrovským kasovým trhákom. Napriek tomu, že získal sedem nominácií na Oscara, napokon odišiel naprázdno. Podľa šéfredaktora časopisu Empire Colina Kennedyho mal Shawshank vo veľmi tesnom hlasovaní v rámci dvadsiatky výhodu voči sériám ako Hviezdne vojny, Pán prsteňov či Krstný otec, že sa mu nerozdelili hlasy. “Triumf väzenskej drámy Franka Darabonta v ankete britských milovníkov filmu je rehabilitáciou tohto filmu, ktorý po jeho uvedení mnohí doslova odignorovali," komentoval Kennedy výsledky ankety.

Najpopulárnejšími hercami sú podľa rebríčka Harrison Ford a Robert De Niro. Na zozname 201 najlepších filmov sa objavili v piatich filmoch. Najúspešnejším režisérom je zase Steven Spielberg, ktorý má v rebríčku päť filmov: Čeluste (11. miesto), Indiana Jones: Dobyvatelia stratenej archy (15.), Jurský park (34.), E.T. mimozemšťan (35.) a Schindlerov zoznam (46.). Trilógia Pán prsteňov sa zároveň ako jediná séria umiestnila so všetkými časťami v prvej dvadsiatke: 3. Spoločenstvo prsteňa, 7. Návrat kráľa a 18. Dve veže. Spomedzi animovaných filmov sa najvyššie, na 45. mieste, umiestnila Toy Story. Okrem nej sú v stovke už len Toy Story 2 (78.) a Leví kráľ (97.). V prvej stovke sa objavili aj oscarové filmy ako Stratené v preklade (38.), Mlčanie jahniat (39.), Americká krása (51.), Čínska štvrť Romana Polanského (52.), Exorcista (57.), 11-oscarový Titanic (58.), Moulin Rouge! (61.) alebo Večný svit nepoškvrnenej mysle (83.). Nechýbajú kultové snímky ako 2001: Vesmírna odysea (33.), Amélia z Montmartru (42.), Zjazvená tvár (65.), Kubrickov Mechanický pomaranč (76.), Leon (96.), prvé dva diely Terminátora, prvý Rocky, Superman, ale aj herecký koncert Jacka Nicholsona - Osvietenie režiséra Stanleyho Kubricka (55.). Do stovky sa prebojovala aj trojica filmov Alfreda Hitchcocka: 53. Okno do dvora, 86. Psycho a 63. Závrať. Nechýbajú ani ďalšie nezabudnuteľné snímky: 47. Piráti Karibiku, 49. Memento, 56. Krotitelia duchov, jeden z najúspešnejších brazílskych filmov súčasnosti Mesto bohov (62.), kultový western Vtedy na západe (67.), Sedem samurajov Akira Kurosawu (70.), prvá časť filmu Kill Bill (79.), Statočné srdce (80.) alebo Nožnicovoruký Edward (95.). Spomedzi tohtoročných kinohitov sa v stovke umiestnili len 36. Batman začína, 66. Sin City: Mesto hriechu.