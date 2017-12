Na Novú scéna sa vrátila Hello, Dolly!, na prvej premiére zažiarila Vondráčková

28. jan 2006 o 2:38 TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Muzikál Hello, Dolly!, v hlavnej úlohe s českou speváčkou Helenou Vondráčkovou, uviedlo v piatok večer v prvej premiére bratislavské divadlo Nová scéna.

"Bravó!", vykríkol z hľadiska jeden z prítomných divákov len krátko po tom, čo sa predstavenie začalo a očarujúca hlavná predstaviteľka vkročila na javisko.

Vondráčková podľa viacerých prítomných na pódiu zažiarila a aj ona neskrývala po premiére nadšenie. "Hralo sa mi tu senzačne a úžasne. Som nadšená. Jednak zo spolupráce s režisérom Milanom Lasicom i zo súboru, ktorý toto divadlo má. Od tanečníkov, až po choreografov či kostymérov," povedala krátko po premiére hlavná predstaviteľka, ktorú spolu s ďalšími hercami ocenilo piatkové publikum niekoľkominútovým standing ovation.

Hoci sa práve o premiérovom publiku zvykne vravieť, že je oproti iným trošku rezervované, podľa režiséra Milana Lasicu to pri tomto predstavení neplatilo. "Dnes bolo také publikum, akoby by to ani nebolo premiérové obecenstvo," vyhlásil.

Muzikál Hello, Dolly! sa na bratislavskú Novú scénu istým spôsobom vracia. Prvý raz ho tam totiž v réžii Bedřicha Kramosila uviedli už v roku 1966, a to len dva a pol roka po broadwayskej premiére.

"Nemôžem tieto dve predstavenia porovnávať, pretože vtedajšiu premiéru som nevidel. Bola to ale slávna éra muzikálov na Novej scéne, nemožno na to zabúdať a hralo sa tu niekoľko výnimočných amerických muzikálov vo veľmi dobrom predvedení. Ja si stále myslím, že to bolo to najzaujímavejšie, čo sa v bratislavskom divadle v šesťdesiatych rokoch dialo," poznamenal Lasica.

O svetovú slávu muzikálu Hello, Dolly! sa postaralo viacero faktorov. Predovšetkým literárna predloha, ktorou je komédia amerického spisovateľa Thorntona Wildera The Matchmaker, ďalej libreto Michaela Stewarta a, samozrejme, aj hudba a texty piesní Jerryho Hermana. Podľa štatistík prekonal tento titul všetky broadwayské rekordy návštevnosti, dokonca aj úspech My Fair Lady. Ústredná pieseň Hello, Dolly v podaní Louisa Armstronga obehla svet.

Okrem Vondráčkovej si hlavnú úlohu Dolly Leviovej zahrajú na bratislavskej Novej scéne Helena Krajčiová a Jarka Hittnerová.