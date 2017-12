Vondráčková: Hralo sa mi výborne, technici mali ale asi "naponáhlo"

28. jan 2006 o 13:09 TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Prvá premiéra muzikálu Hello, Dolly! v hlavnej úlohe s Helenou Vondráčkovou sa skončila v piatok večer niekoľkominútovým standing ovation.

Českej speváčke sa hralo výborne, no ako neskôr s úsmevom priznala, na začiatku mali zrejme kvôli nej dosť "naponáhlo" technici. Ani tak nie kvôli nej samotnej ako jej mikroportu. Vondráčková totiž absolvovala ešte pred predstavením fotografovanie vo všetkých kostýmoch a mikroport, ktorý majú ináč herci nalepený na tvári, zabudla v prvých minútach na javisku schovaný pod parochňou. "Moju prvú sekvenciu v predstavení som hrala tak, že mikrofón bol schovaný pod parochňou. Mohlo to vyzerať, že to buď vôbec neviem odspievať, alebo ma nie je počuť, či je zlý zvuk. Zvukári potom ku mne hneď v zákulisí dobehli a len sa čudovali, kde ho vlastne mám schovaný. Všetko sme ale vzápätí vyriešili," zaspomínala po premiére Vondráčková, ktorá síce v Bratislave môže spievať i hovoriť po česky, no na scéne občas spontánne "zabrúsi" aj do slovenčiny. "Nám, ktorí sme zažili "spoločný život" to nerobí problémy. Naopak, vždy som rada hovorila po slovensky, rada to miešam dokopy a robí mi to potešenie," povedala a ako nezávisle od nej konštatoval režisér Milan Lasica, je to taká "pridaná hodnota" predstavenia.