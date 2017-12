Na Sundance Film Festivale triumfovali snímky o prisťahovalcoch

29. jan 2006 o 17:44 TASR

Park City 29. januára (TASR) - Filmové práce o prisťahovalcoch triumfovali v kategórii celovečerných hraných i v kategórii dokumentárnych snímok na tohtoročnej prehliadke nezávislej produkcie Sundance Film Festival v zimnom stredisku Park City v americkom štáte Utah.

Palmu víťazstva si spomedzi celovečerných hraných filmov americkej proveniencie vybojoval film Quinceanera o tínedžeroch z rodín juhoamerických prisťahovalcov v Los Angeles režisérskej dvojice Wash Westmoreland a Richard Glatzer. V kategórii domácich dokumentov bol najúspešnejším snímok Christophera Quinna s názvom God Grew Tired of Us, na ktorého produkcii sa podieľal aj Brad Pitt a ktorý sa venuje utečencom zo Sudánu.

Po prvý raz v histórii prehliadky, pri ktorého zrode stál svojho času Robert Redford, stále "duša" festivalu, mali v prípade víťazných domácich snímok identický vkus filmoví kritici i diváci.

Ďalší imigrantskej tematike venovaný film, mexický súťažný príspevok De Nadie (réžia Tin Dirdamal) získal cenu divákov v kategórii najlepší zahraničný dokument.

Novozélandský film No. 2 (réžia Toa Fraser) bol ocenený cenou divákov v kategórii najlepší zahraničný hraný film.

Cenu poroty pre najlepší zahraničný hraný film udelili francúzskemu trileru 13 Tzameti (réžia Gela Babluani).

Ďalšie tri ocenenia (réžia, kamera, strih) získal dokument Iraq in Fragments o živote v povojnovom Iraku.

Osobitnú cenu poroty získala snímka v réžii So Yong Kima s anglickým distribučným názvom In Between Days o Kórejčanke, pokúšajúcej sa nájsť si miesto v USA.

V dejisku prehliadky premietli tentoraz 120 hraných a dokumentárnych celovečerných filmov, ako aj 80 krátkometrážnych snímok, vrátane 64 súťažných snímok z 29 krajín planéty.

Tvorcovia mnohých z nich sa pokúšali o kritické spracovanie tém ako rasizmus alebo vojna v Iraku, iné sa venovali problematike homosexuality alebo ohrozenia životného prostredia.