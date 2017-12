CD

nové CD na trhu

30. jan 2006 o 8:30

Coldcut - Sound Mirrors

Ninja Tune / Wegart

Album je už siedmy v poradí od dvojice Jonathan More a Matt Black, ktorí stoja za vydavateľstvom Ninja Tune. Názov albumu treba brať doslova, nájdete na ňom totiž všetko - od hip-hopového crossoveru cez melancholický elektropop, leftfieldovské atmosféry, nu schoolový break beat, world music až po sociálne angažované skladby. Pre mnohých môže byť dokonca takýto široký záber negatívom. Hostia ako Roots Manuva, Robert Owens, Fog či Amiri Baraka sú však dostatočnou zárukou hudobného zážitku. Odpustíme im preto aj fakt, že Slovensko zaradili v skladbe Aid Dealer do neveľmi lichotivej spoločnosti.

Fairy Tale - Sound Mirrors

Agentúra Džem / Wegart

Ďalšie hudobné zrkadlenie, tentoraz v podaní slovenskej zostavy okolo Petra Kravca. Ak boli Coldcut výletom do rôznych žánrov súčasnej elektronickej hudby, na debutovom nosiči týchto rozprávkarov nájdeme navyše ešte kombináciu živých nástrojov a scénickej hudby. Žánrovo by sa dali zaradiť niekde medzi world music a zvučku k večerníčku. Toto CD je jednoducho niekedy sladko naivný, inokedy prekvapujúco atmosférický príbeh odetý do éterického spevu Babo Kolárikovej.

Nejbr Hip Hop Mix

Neighbor Beats / EMI

Ďalší reprezentačný výber českej a slovenskej hip-hopovej scény. Kontrafakt, PSH, Indy a Wich, Čistychov, AMO či Supercrooo sú zárukou kvality. Zostavovatelia stavili na osvedčené mena a veľkou mierou i na osvedčené skladby. Prinajmenšom polovicu skladieb kompilácie už fanúšikovia mikín a širokých nohavíc mohli počuť. Zaujímavé sú tak len nové a neznáme kúsky ako Laforov Krach či Sekáčik na ľad od Mojej Reči. Pravovernému hip-hoperovi tento výber veľa nového neprináša, pre ostatných je dobrou voľbou.

(tp)