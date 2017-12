Skrotená hora na Screen Actors Guild Award pohorela

30. jan 2006 o 10:10 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA/AP) - Kovbojská romanca Skrotená hora bola zatiaľ jednoznačným favoritom vo všetkých hlavných hollywoodskych súťažiach. Rovnako slávne tento film vstúpil i do súťaže Screen Actors Guild Award, kde bol so štyrmi nomináciami jednoznačným favoritom. Nominovaný bol v kategóriách najlepší herec v hlavnej úlohe (Heat Ledger), najlepšia herečka a najlepší herec vo vedľajších úlohách (Michelle Williams a Jake Gyllenhaal) a celkový herecký výkon, čo je ekvivalent ceny za najlepší film. Nikto nepochyboval o tom, že film získa aspoň jednu z cien. Nestalo sa tak. Medzi ďalšími nominovanými filmami boli i Capote, Good Night, and Good Luck, Crash a Hustle & Flow. Tak Ledger, ako i Williams a Gyllenhaal mali v týchto filmoch mimoriadne vyrovnanú konkurenciu. Philip Seymour Hoffman si odniesol cenu za najlepší mužský herecký výkon vo filme Capote, čím zopakoval úspech zo Zlatých glóbusov a niet pochýb o tom, že by sa mal objaviť i medzi nomináciami na cenu americkej filmovej Akadémie. Rachel Weisz si s filmom Nepohodlný tiež zopakovala úspech zo Zlatých glóbusov, keď vyhrala vo kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Už druhýkrát tak porazila Michelle Williams z filmu Skrotená hora. Posledného z favoritov Jaka Gyllenhaala porazil za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe George Clooney za film Syriana. Ďalšou očakávanou víťazkou mala byť Felicity Huffman za film Transamerica, no napokon si odniesla cenu z televíznych kategórií za najlepšiu herečku v komediálnom seriáli. Všetky ceny spolkov ako Directors Guild of America, Producers Guild of America, Screen Actors Guild či rôznych filmových kritikov môžu veľa znamenať v predoscarovskom boji o najprestížnejšie filmové ocenenie. V roku 2004 sa Screen Actors Guild nemýlil ani v jednej kategórii a všetky hlavné herecké ocenenia si herci zopakovali aj na Oscaroch. Boli to Jamie Foxx za film Ray, Hilary Swank a Morgan Freeman za Million Dollar Baby a Cate Blanchett za film Letec.

