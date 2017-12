Jessica Alba je najvhodnejšia celebrita na vzťah

30. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA/AP) - Najviac mužov by za priateľku chcelo americkú herečku Jessicu Alba. Je to výsledok ankety stránky AskMen.com, ktorá na rok 2006 zostavila zoznam 99 najžiadanejších krások sveta. Táto 24-ročná herečka porazila tvrdú konkurenciu a stala sa najlepším "materiálom" na dlhodobý vzťah. Na druhom mieste sa umiestnila herečka Sienna Miller nasledovaná Angelinou Jolie. Podľa vydavateľa Jamesa Bassila, do hlasovania AskMen.com sa zapojilo 2,5 milióna čitateľov. Čitatelia internetového časopisu mali určiť najvhodnejšiu ženu pre vzťah s ktorou by sa chceli oženiť, alebo založiť rodinu. Niektorí však namietali, že Alba, Miller i Jolie sú medzi hviezdami filmového neba veľmi krátko. "Nechceme, aby sa čitatelia zameriavali iba na vzhľad," povedal Bassil. Medzi desiatkou najlepších potenciálnych priateliek sa objavila i brazílska modelka Adriana Lima, novinárka Maria Menounos, herečky Charlize Theron a Jessica Biel, speváčka Amerie, Natalie Portman a Eva Longoria.