Potrebujem peniaze

30. jan 2006 o 11:16 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Herečka Gwyneth Paltrow sa rozhodla podpísať zmluvu so spoločnosťou Estee Lauder a stať sa ich hovorkyňou, pretože chcela zarobiť. Týmto vyhlásením po podpísaní zmluvy šokovala svojich fanúšikov, ale dodala, že je to jej prvá výplata za posledné tri roky. "Poviem vám prečo. V podstate som prestala hraním zarábať v roku 2002. Všetko, čo som robila odvtedy, som robila preto, lebo som to chcela a nemala som z toho nijaký zisk," povedala herečka, ktorá s manželom Chrisom Martinom čaká druhé dieťa.