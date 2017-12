Steven Seagal si chce po tretí krát zopakovať Prepadnutie

30. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Hollywoodsky akčný hrdina Steven Seagal uvažuje o tom, že natočí tretie pokračovanie série filmov Prepadnutie v Pacifiku a Prepadnutie 2: Temné územie. V pokračovaní úspešných filmov by mal bojovať proti medzinárodným teroristom. Táto hviezda bojových umení momentálne rokuje s produkciou filmu Under Siege 3 o zopakovaní svojej úlohy Caseyho Rybacka. Podľa stránky moviehole.net sa dej filmu bude odohrávať na palube lietadla z Izraela do USA, ktoré obsadia teroristi. Steven Seagal dúfa, že film bude môcť i spoluprodukovať.