Pink si po vydaní nového singlu chce zaobstarať nepriestrelnú vestu

30. jan 2006 o 14:56 TASR

Los Angeles 30. januára (TASR) - Natoľko kritická bola americká speváčka Pink na svoje kolegyne zo šoubiznisu vo svojom novom singli a videoklipe Stupid Girls, že si podľa vlastných slov po jej vydaní radšej zaobstará nepriestrelnú vestu.

V skladbe si speváčka robí posmech z dedičky hotelového impéria Paris Hiltonovej, ale aj zo speváckych kolegýň Jessicy Simpsonovej a Britney Spearsovej, uvádza britský bulvárny denník The Mirror. Ústredným textom skladby je pritom slovné spojenie "sprosté blondínky" a bez kritiky sa nezaobišli ani malé psy a dokonalé biele zuby.

"V pondelok, keď vyjde videoklip, začínam nosiť nepriestrelnú vestu. Môj manažér už teraz mal množstvo telefonátov od mnohých žien, ktoré sú presvedčené, že som ich urazila, ale netrápi ma to," vysvetlila Pink. "Je to tak zábavné. Nebojím sa. Síce nepoznám Paris Hiltonovú, ale viem o jej pornovideu - One night in Paris," dodala.

Dejom videa, ktorého cieľom je ukázať, ako dokážu byť hviezdy gýčové, je paródia na skladbu Jessicy Simpsonovej These Boots Are Made..., v ktorom sa dievčatá v bikinách "zvíjajú" okolo vylešteného auta. Speváčkin nový album, ktorého názov bude Iďm Not Dead, vyjde 4. apríla. Pink nedávno pre internetovú stránku undercover.com zdôraznila, že je to jej doteraz najosobnejšou prácou.

Pink, pôvodným menom Alecia Moorová (26), sa začiatkom tohto mesiaca vydala za motokrosového pretekára Careyho Harta. Obrad sa uskutočnil na pláži kostarického letoviska Four Seasons za prítomnosti stovky svadobných hostí.