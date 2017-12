Ashanti si vďaka vysokým podpätkom zničila nohy

30. jan 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Americká r'n'b speváčka Ashanti sa začala riadiť odbornými radami lekárov, potom, čo jej vášeň pre vysoké podpätky spôsobila deformáciu jej nôh. Speváčka hitu Only You vraj miluje dizajnérske topánky, no ako priznala, práve vysoké podpätky jej často znemožňovali vystupovanie naplno. "Mám v nohách dve kosti, ktoré rastú úplne inak ako by mali, a to všetko pre topánky s vysokým podpätkom. Naozaj to bolí a doktor mi už navrhol špeciálny model ortopedických topánok," povedala speváčka. "Zničíte si nohy, ak budete každý deň v lodičkách," dodala.