Najlepšie zarábajúcou kapelou vo V. Británii je Coldplay

30. jan 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Rockeri z britskej skupiny Coldplay zarobili podľa časopisu OK! počas roku 2005 najviac v celej Veľkej Británii. So ziskom v prepočte dve miliardy korún a viac ako 10 miliónmi predaných kópií albumu X&Y skupina Coldplay porazila i rockových veteránov z kapely U2. Írska legenda si na svoje konto v roku 2005 pripočítala v prepočte 1,9 miliardy korún. Na treťom mieste skončil Sir Elton John so zárobkom 1,6 miliardy korún. Štvrtí sa umiestnili veteráni z The Rolling Stones, ktorí zarobili 1,5 miliardy korún. Päticu najlepšie zarábajúcich hudobníkov uzatvára bývalý člen The Beatles Sir Paul McCartney, ktorý zarobil v prepočte 1,3 miliardy korún.