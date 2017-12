Muž sa potkol na šnúrke a rozbil drahé exponáty

30. jan 2006 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Britské múzeum Fitzwilliam v Cambridge prišlo nešťastnou náhodou o zbierku vzácnych 300-ročných váz z Číny. Tri vázy zo 17. až 18. storočia boli vystavené na parapete posledných 40 rokov, keď ich minulý týždeň zničil návštevník, ktorý sa potkol na rozviazanej šnúrke od topánok. Podľa denníka Daily Telegraph sa návštevníkovi nič vážnejšie nestalo. "Dívali sme sa naňho, ako by bol v spomalenom filme. Dopadol presne do stredu váz a tie sa rozbili na milión kúskov," uviedol svedok incidentu. "Zostal tam sedieť až kým neprišla ochranka. Iba ukazoval na šnúrku a hovoril, že to je ten vinník," dodal.

"Toto je nočná mora, ktorej sa vždy v múzeu obávate. Som tu už 40 rokov a teraz sa moja nočná mora stala skutočnosťou," uviedol riaditeľ múzea Duncan Robinson. Vázy z obdobia dynastie King Čína venovala múzeu v roku 1948.