Prehľad nominácií na Zlaté maliny

30. jan 2006 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Rok 2005 bol podľa The Golden Raspberry Award Foundation (GRAF), ktorá každoročne udeľuje Zlaté maliny, teda anti-Oscarov, úplnou katastrofou. Najťažšie pre členov GRAF vraj bolo vybrať v každej kategórií len päť nominácií. Medzi najhoršími filmami 26. ročníka udeľovania Zlatých malín, sa ocitol remake televízneho seriálu Páni Hazzardu, pokračovanie úspešnej Masky s názvom Syn masky, remake hororu Múzeum voskových figurín, ktorého najväčšou hanbou bol herecký debut dedičky hotelového impéria Paris Hilton, Dirty Love a pokračovanie filmu Deuce Bigalow: Dobrý striptér z roku 1999 s názvom Deuce Bigalow: Európsky gigolo. Všetkých päť filmov sa uchádza o titul Najhorší film roka a štyri z nich aj o prvenstvo v kategórii Najhorší remake alebo pokračovanie filmu. Päticu v tejto kategórii dopĺňa snímka Moja krásna čarodejnica. O Zlatú malinu v kategórii Najhorší mužský herecký výkon budú "bojovať" Will Ferrell za filmy Moja krásna čarodejnica a Zelená je tráva, Jamie Kennedy za Syna masky, Rob Schneider za pokračovanie Deuce Bigalow, The Rock za adaptáciu videohry Doom a Tom Cruise za výkon v Spielbergovej Vojne svetov. Za najhorší ženský herecký výkon sú nominované: Jessica Alba za Fantastickú štvorku a Do hlbiny, Hilary Duff za film Dvanásť do tuctu 2 a The Perfect Man, Jenny McCarthy za Dirty Love, Tara Reid za stvárnenie "geniálnej antropologičky" vo filme Alone in the Dark a pravidelná nominantka Jennifer Lopez za výkon vo filme Diabolská svokra. Nominácie sú výsledkom hlasovania 725 filmových odborníkov, novinárov a fanúšikov zo 41 štátov USA a pätnástich zahraničných krajín. Malina, alebo Tinsel Town's tackiest Trophy, je lacná ručne vyrezávaná malina nasprejovaná zlatou farbou veľkosti golfovej loptičky, ktorá stojí na filmovom kotúči. Jej trhová hodnota je asi 4,97 amerických dolárov, teda asi 150 korún. Maliny vznikli v roku 1980 a tento rok sa budú už tradične odovzdávať 24 hodín pred Oscarmi, 4. marca v hollywoodskom Ivar Theatre.

Agentúra SITA prináša zoznam nominovaných ako ich zverejnila oficiálna webová stránka GRAF www.razzies.com.