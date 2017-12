Avril Lavigne chce byť modelkou

30. jan 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Rocková rebelka Avril Lavigne konečne objavila čaro módy a chcela by sa stať modelkou. Podpísala preto zmluvu so spoločnosťou Ford Models a rozhodla sa naveky pochovať svoj imidž neupravenej rockerky. "Začínam sa cítiť viac ako žena, učím sa robiť si make up a vlasy a veľmi sa mi to páči," hovorí speváčka a dodáva, že podľa jej názoru z nej bude dobrá modelka. "Často listujem v módnych časopisoch a pozerám si reklamy. Nie som síce dosť vysoká na modelku, ale viem, ak na to," prezradila Avril pre femalefirst.co.uk.