Hviezda, ktorá stále stúpa - Justin Timberlake

30. jan 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Americký spevák Justin Randall Timberlake sa narodil 31. januára 1981 v americkom Memphise Lynn Harless a Randymu Timberlakovi. V jedenástich rokoch sa objavil v šou Star Search, ktorá vyhľadávala mladé talenty. Aj napriek tomu, že nevyhral, nijako ho to neodradilo. Okrem toho sa objavil aj v detskom programe The Mickey Mouse Club, kde sa po prvý raz stretol aj so speváčkami Britney Spears a Christinou Aguilerou. Neskôr sa presťahoval s matkou do Orlanda na Floride, kde sa spoznal s neskorším členom ich spoločnej kapely *NSYNC JC Chasezom. Jeho otec sa znova oženil a Justin tak získal nielen nevlastnú matku Lisu, ale aj dvoch nevlastných bratov Jonathana a Stevena. Jeho nevlastná sestra Laura Katherine zomrela iba niekoľko minút po narodení. Bolo to vôbec prvé dieťa jeho otca Randyho a Lisy. Niekedy sa však nesprávne uvádza, že dievčatko bolo Justinova dvojička.

Curly, ako ho priatelia prezývajú, je povestný zmyslom pre humor a schopnosťou všetkých dookola rozosmiať. Okrem toho je to talentovaný tanečník, k čomu ho postupne predurčovala láska k športu. Vo voľnom čase si rád zahrá basketbal. Problém je v tom, že toho voľného času veľa nazvyš nemá. Aj v škole mal spomedzi všetkých predmetov najradšej telesnú výchovu a matematiku.

Keď mal Justin štrnásť rokov, založil chlapčenskú formáciu *NSYNC. V roku 1998 skupina debutovala prvým albumom. Ich albumy mizli s pultov predajní zázračnou rýchlosťou nielen v Spojených štátoch, ale aj na starom kontinente. Bol to práve Justin, ktorého úsmev sa páčil fanúšikom kapely azda najviac. Názov skupiny vymyslela Justinova matka, ktorá ho poskladala z posledných písmen mien členov kapely.

*N označuje JustiNa, S - ChriSa, J - JoeYa, N - LansteNa, čo je prezývka Lancea, a C reprezentuje J.C.- ho. Skupina na čele s Timberlakom má na svojom konte niekoľko albumov. Ako prvý vyšiel v Nemecku album *NSYNC, ktorý v marci 1998 vyšiel takmer v rovnakej verzii aj v USA. Už v novembri predstavili v USA svoj tretí projekt s názvom Home For The Holidays a nasledovala jeho pozmenená európska verzia - The Winter Album. V marci 2000 si na svoje konto pripísali album The Strings Attached a v roku 2001 album Celebrity.

Začiatkom roku 2002 začal Justin pracovať na vydaní svojho prvého sólového albumu. V rovnakom čase sa rozišiel s Britney Spears. Album s názvom Justified sa na trhu objavil v novembri 2002 a zo skladieb Like I Love You, Cry Me A River, a Rock Your Body sa stali okamžite hity.

Po rozchode s Britney ho v júli 2002 vymenovali za najsexi starého mládenca roka. To však už dávno neplatí. Už dlhšie totiž žije v spoločnej domácnosti s herečkou Cameron Diaz. Ideálna žena musí byť podľa neho vtipná, ale zároveň inteligentná, aby sa s ňou dokázal o všetkom porozprávať. Na žene si údajne najskôr všimne to, ako sa správa navonok a potom, ako sa o seba stará. Jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní žien je aj to, či je žena sebaistá.

Svojho času prechovával vášeň aj k teniskám, ktoré zbieral rovnako ako sviečky a športové bundy. Neznáša hadov, žralokov a bojí sa aj pavúkov. Justin vlastní šesť motocyklov značky Harley Davidson, ale vychutnáva si aj jazdu na svojich mercedesoch.

V roku 2004 získal svoju prvú Grammy Award v kategórii Najlepší popový album roka za album Justified. Okrem toho si z udeľovania prestížnych cien odniesol aj sošku v kategórii Najlepší popový spevák.

Minulý rok založil so svojou najlepšou priateľkou Trace Ayalou módnu značku William Rast.