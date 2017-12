Arktické opice hrajú na gitarách. A ide im to skvele

31. jan 2006 o 8:55 PETER BÁLIK

The Strokes pôsobia dnes ako svoj vlastný tieň. Na výslní sa vyhrievajú nové mená, jedným z nich sú aj Arctic Monkeys (na snímke). FOTO - DOMINO



Revolúcia požiera svoje deti aj v hudobnou šoubiznise. Spomínate si na newyorskú skupinu The Strokes, ktorá začiatkom druhého tisícročia vrátila gitary späť do hitparád? Ich aktuálny tretí album First Impressions Of Earth sa síce na chvíľu dostal na vrchol britskej hitparády, ale vzápätí ich prevalcovalo kvarteto tínedžerov zo Sheffieldu.

Tak, toto sme od čias The Beatles ešte nezažili - krútia hlavou britskí obchodníci nad debutom skupiny Arctic Monkeys, ktorá na ostrovoch spôsobila v posledných týždňoch "monkeymániu". Z ich prvého albumu Whatever People Say I Am, That's What I'm Not sa len za prvý deň predalo rekordných stotisíc kópií. To sa v minulosti ešte nikomu nepodarilo.

Cestu hore si vyšliapali pozoruhodným spôsobom. Neobjavil ich žiadny vyhľadávač talentov, neabsolvovali náročné koncertné šnúry, ani ich nenatlačili do vplyvných médií. Kapela sa stala známa vďaka sprístupneniu pesničiek na svojej internetovej stránke.

Arctic Monkeys (vznikli v roku 2003) nechceli predávať demá po koncertoch, lebo sa im to zdalo trápne. A tak si zvolili jednoduchšiu cestu. Úspech bol v podstate okamžitý. Pritom dvaja členovia dostali gitary pod stromček iba dva roky pred vznikom "opičieho" bandu! Skupina odolala ponukám veľkých spoločností a podpísala kontrakt s nezávislou značkou Domino, na ktorej vydávajú aj populárni Franz Ferdinand.

Práve k tomuto škótskemu kvartetu majú mladí Briti najbližšie - trochu z punku, novej vlny, tanečná hudba a občas sa ozve aj nejaký ten popový slaďák. Len ich gitarová produkcia znie viac tvrdšie, jednoduchšie, alternatívnejšie.

To sa nedá povedať o novom albume newyorskej pätice The Strokes. Ich tretia platňa First Impressions Of Earth ani zďaleka nedosahuje intenzity debutu Is This It (2001). Je melodickejšia, na počúvanie možno príjemnejšia ako ich tvrdšia garážová produkcia spred niekoľkých rokov. Na rozdiel od vybudených opíc zo Sheffieldu, Newyorčania pôsobia značne rezignovaným dojmom - akoby táto energická skupina, vychádzajúca z tradícií newyorského punku a undergroundu, strácala dych.

Čo sa stalo so Strokes, ktorých veľký úspech na prelome tisícročia pomohol preraziť príbuzným kapelám ako The White Stripes, The Vines a nakoniec aj Franz Ferdinand? Donedávna ležérne znejúci spev speváka Juliana Casablancasa je akýsi unudený, ostré precízne gitary Nicka Valensiho a Alberta Hammonda jr. pôsobia vyumelkovane a ani nové skladby nedosahujú kvalít debutu, dokonca ani druhého albumu Room on Fire (2003).

Čo je však najpodstatnejšie, o The Strokes sa prestala zaujímať britská hudobná tlač. Kritici majú teraz nového miláčika - arktické opice zo Sheffieldu.