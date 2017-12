Narodil sa v posledný deň roku Draka - Brandon Lee

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Brandon Bruce Lee sa narodil 1. februára 1965 v Kalifornii. Bol to čínsky Nový rok a zároveň posledný deň roku draka. V roku draka sa narodil aj jeho otec - legenda svetovej ...

31. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Brandon Bruce Lee sa narodil 1. februára 1965 v Kalifornii. Bol to čínsky Nový rok a zároveň posledný deň roku draka. V roku draka sa narodil aj jeho otec - legenda svetovej kung-fu kinematografie Bruce Lee. Spolu s otcom a matkou Lindou Lee Cadwell, prežil Brandon prvých osem rokov svojho života v Hong Kongu, kde sa naučil plynule po kantónsky. Keďže jeho otec bol nemecko-čínskeho pôvodu a matka mala švédskych predkov, Brandon sa narodil ako blondiačik. Postupne mu ale farba vlasov stmavla. Keď začal chodiť, otec ho začal zasväcovať do tajov ázijských bojových umení. Po Bruceovej záhadnej smrti 20. júla 1973, sa spolu s matkou a sestrou Shannon presťahovali do Seattlu a neskôr do Los Angeles. Na strednej škole v Los Angeles Brandon zistil, že po otcovi zdedil výnimočné schopnosti v ázijských bojových umeniach aj herecké vlohy. V štúdiu preto pokračoval na Emerson College v Massachusetts, kde sa vzdelával v oblasti bojových umení aj v herectve. Počas dospievania vystriedal niekoľko stredných škôl - bol problematickým dieťaťom. Keď sa napríklad v decembri 1980 dozvedel o smrti Johna Lennona, poslal všetkých spolužiakov domov, aby si tak uctili Lennonovu pamiatku. Riaditeľ školy ale nezdieľal jeho názor a vyhodil ho. Brandon vždy hovoril, že nechce, aby si ho ľudia pamätali ako syna Brucea Leeho - aj preto sa istý čas zaujímal viac o futbal a basketbal ako o bojové umenia. V osemnástich rokoch sa k bojovým umeniam vrátil - vtedy sa stretol s choreografom bojových scén a kaskadérov Jeffom Imadom. Jeho prvá herecká úloha prišla v televíznom filme Kung Fu, nasledoval film Dedičstvo vášne a vedľajšia úloha vo filme Zúčtovanie v malom Tokiu. V roku 1992 odmietol ponuku na účinkovanie v životopisnom filme o jeho otcovi Dračí život Bruca Leeho. Brucea si napokon zahral Jason Scott Lee (napriek rovnakému priezvisku, nie je ich príbuzný). "Je to pre mňa príliš osobné. Bolo by to šialené," zdôvodnil svoje odmietnutie. Brandonova filmografia je pomerne skromná. Najviac totiž zažiaril vo svojom poslednom filme - gotickom trileri Vrana. Brandon zomrel 31. marca 1993 vo Wilmingtone v Severnej Karolíne. Dvadsaťosemročný Brandon podľahol strelným zraneniam, ktoré utrpel počas nakrúcania jednej z filmových scén. Lekári bojovali o jeho život celých päť hodín. Jeho telo potom previezli do Seattlu, kde ho pochovali vedľa jeho otca na Lake View Cemetery. Na jeho pohreb prišlo viac ako 400 ľudí, medzi inými aj David Carradine, David Hasselhoff a Kiefer Sutherland. Choreografi bojových scén Jeff Imada a Jeff Cadiente boli takí šokovaní, že vôbec nedokázali rozprávať. Brandon sa mal 17. apríla zosobášiť so svojou priateľkou Elizou Hutton. Výsledky súdnej pitvy zosnulého herca vraj ukázali, že ak by prežil, onedlho by mu hrozilo, že podľahne ochoreniu srdca.

Počas nakrúcania Vrany sa stalo množstvo nehôd, tá posledná ale znamenala koniec sľubnej kariéry len 28-ročného syna legendy bojových umení. Existuje množstvo vysvetlení Brandonovej smrti. Podľa niektorých to bola len nešťastná náhoda, podľa iných dôsledok toho, že niektorí ľudia na pľaci si neplnili svoje pracovné povinnosti a podľa niektorých išlo dokonca o vraždu. V tragický deň 31. marca 1993 sa nakrúcala scéna zo začiatku filmu, keď partia grázlov: T-Bird, Funboy a ďalší, vtrhne do bytu Erica a Shelly a oboch zavraždia. Funboy (Michael Massee) namieri zbraň na Erica a niekoľkokrát vystrelí. Zábery, ktoré dnes môžeme vidieť vo filme, ukazujú len Funboya ako strieľa na Erica. Počas filmovania ale druhá kamera snímala aj Brandona. Tieto zábery však produkcia nikdy nepoužila, rovnako ako ostatné, ktoré zachytávajú smrteľne zraneného Brandona. Všetky mali byť zničené. V tom čase zostávalo do konca nakrúcania len šesť dní (bol 52. deň z plánovaných 58 filmovacích dní). Mali sa dorábať scény v podkrovnom byte. Väčšinu z nich potom dokončili pomocou digitálnych efektov.

Podľa článku v časopise Martial Arts Illustrated', ktorý vyšiel vo februári 1995, niekoľko dní pred nehodou použili zbraň s vyprázdnenými ostrými nábojmi, lebo nemali k dispozícii "slepé." Zvyšky pušného prachu spôsobili slabý výbuch a v hlavni sa zasekol úlomok náboja. Keďže pred osudnou scénou zbraň nevyčistili, projektil vystrelil a herca smrteľne zranil. V uvedenej scéne Funboy (Michael Massee) vystrelí na Erica, ktorý nečakane vojde do bytu a nájde tam partiu grázlov. Napätie na scéne vraj spôsobilo, že v tej chvíli nikoho nenapadlo, čo sa mohlo stať. To, že Brandon nehral podľa scenára, pripisovali faktu, že je skvelý herec a improvizuje. Problém si všetci uvedomili asi o minútu neskôr. Brandon sa po výstrele chytil za brucho, gestikuloval na režiséra, aby prestali nakrúcať a zvalil sa na chrbát. Režisér Alex Proyas zastavil kameru, ale Brandon ostal ležať na zemi. Jeff Imada spolu s lekárom pribehli k nemu, aby zistili, čo sa stalo - mysleli si, že sa pri páde udrel o dvere a zamdlel. Keď mu ale vyzliekli košeľu, zistili, že má v tričku dieru. Vtedy už Brandon upadol do bezvedomia. Proti Masseeovi neboli vznesené žiadne obvinenia a podľa vyšetrovateľov nebol za smrť Brandona Leeho zodpovedný. Podľa iných správ nešlo o nehodu, ale náboj, ktorý zasiahol Brandona, bol ostrý. Projektil prestrelil Brandonovi žalúdok, natrhol niektoré životné orgány a spôsobil vnútorné krvácanie. Brandon podľahol zraneniam dvanásť a pol hodiny po nehode 31. marca 1993 o 13:03. Príčinou smrti bolo strelné zranenie brucha.

Smrť Brandona Leeho ale nebola jedinou nehodou počas nakrúcania a mnohí preto označovali film za prekliaty. V prvý deň nakrúcania (1. februára) utrpel mladý tesár vážne popáleniny tváre, rúk a hrudníka. Sedel na kovovom nosníku, ktorý narazil do drôtov vysokého napätia. Istý sochár sa zase zranil vo svojom aute. Robotník si nešťastnou náhodou do ruky vrazil skrutkovač. Nákladné auto plné rekvizít záhadne vzbĺklo. Hovorca produkcie sa stal obeťou dopravnej nehody. Kaskadér prepadol cez strechu a zlomil si niekoľko rebier. 13. marca hurikán zničil niekoľko scén pripravených na nakrúcanie. Všetky tieto nehody boli opísané v článku v časopise Entertainment Weekly 2. apríla, teda necelých 48 hodín po Brandonovej smrti.

Zarážajúci je fakt, že aj Brandonov otec Bruce Lee zomrel počas nakrúcania. Ako príčinu smrti vtedy 32-ročného herca zdroje uvádzajú krvácanie do mozgu. Aj z toho dôvodu, že Brandonovo úmrtie nápadne pripomína nehodu jeho otca, mnohí naznačujú, že v oboch prípadoch mohlo ísť o vraždy. O filme Vrana sa dokonca šírili klebety, že je prekliaty. Snímka zaznamenala v roku 1994 mimoriadny komerčný úspech. Z temne melancholickej gotickej drámy sa stal fenomén. Dočkal sa niekoľkých pokračovaní a seriálu. Časopis Black Belt vyhlásil Brandona za Muža roka 1993. V čase svojej smrti mal mladý herec v rukách zmluvy na niekoľko filmov spoločnosti Carolco a tri zmluvy s 20th Century Fox. Jedným z plánovaných projektov, v ktorých sa mal predstaviť, bol film Mortal Kombat.