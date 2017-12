Britney naháňala Kevina

31. jan 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Speváčka Britney Spears údajne rozpútala ozajstnú naháňačku v autách, keď sa snažila dostihnúť svojho manžela Kevina Federlina, ktorý si vzal do hlavy, že ich synovi dá prepichnúť uši. Britney bola zhrozená, keď sa dozvedela, že Kevin, ktorý má tiež náušnice, vzal ich štvormesačného Seana Prestona a vybral sa do salónu krásy. Bála sa, že Preston bude so šperkmi bude vyzerať ako dievča. Naštartovala teda auto a poverila ochranku, aby Kevina zastavili skôr, ako sa stihne dostať do salónu. "Britney bola ako fúria, keď sa dozvedela, čo chce Kevin urobiť. Naskočila do auta a troch ochrankárov poslala troma rôznymi cestami, aby sa ho určite neminuli. Keď Kevina dostihla, napomenula ho, že Sean Preston ešte nedostal injekciu proti tetanu a preto je ešte skoro na náušnice a okrem toho by si ho mohli pomýliť s dievčaťom," prezradil zdroj blízky Britney pre britský časopis Sunday Star.